قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي: الاستيطان الإسرائيلي خرق للقانون الدولي ويقوّض حل الدولتين
آخر ساعة في ليلة الجمعة.. الإفتاء: اغتنموها بهذا الذكر
المستعجل والعادي.. طرق استخراج فيش وتشبيه
سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025
الناتو .. تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيسًا لمجلس المراجعين الدوليين لتعزيز الشفافية والحوكمة
إنجاز جديد لطلاب هندسة عين شمس بمسابقة تصميم أنظمة التكييف والتهوية
مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك تكشف تفاصيل قضية هدم كنيسة السيدة العذراء
سفير الجزائر لدي مصر: الحملات ضد مصر ذات أهداف سياسية مغرضة
أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم
10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية
بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو .. تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيسًا لمجلس المراجعين الدوليين لتعزيز الشفافية والحوكمة

سيباستيان لوبرس
سيباستيان لوبرس
القسم الخارجي

أعلن مجلس حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، تعيين الفرنسي سيباستيان لوبرس رئيسًا لمجلس المراجعين الدوليين للحلف (IBAN) لمدة عامين، اعتبارًا من الأول من أغسطس الجاري، في خطوة تعكس الثقة بخبراته المتميزة في مجالات الإدارة العامة والرقابة الدولية.

ويُعد لوبرس، المولود عام 1973 في نوميا بكاليدونيا الجديدة (فرنسا)، شخصية بارزة في ميادين الإدارة الدفاعية والتدقيق الدولي، إذ يمتلك مسيرة مهنية ثرية امتدت لأكثر من عقدين، تدرج خلالها في مناصب قيادية بوزارة الدفاع الفرنسية بين عامي 1999 و2016، بعد حصوله على مؤهلات أكاديمية في الإدارة العامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية.

بدأ لوبرس مساره المهني نائبًا لرئيس البنية التحتية في قاعدة سولنزرا الجوية 126 بجزيرة كورسيكا، المخصصة للتدريب التكتيكي ونشر طائرات الناتو، قبل أن يتولى إدارة الدعم الإداري والمالي واللوجستي في قاعدة روكبيرون-كاب-مارتن الجوية 943 لمدة أربع سنوات. 

وخلال تلك الفترة، شارك في مبادرات استراتيجية لتجميع خدمات الدعم، وأسهم في عمليات وطنية كبرى، منها خطط مكافحة التلوث البحري، ومواجهة حرائق الغابات، والإغاثة من الكوارث، وتعزيز أمن مطار نيس الدولي، إضافة إلى تدريبات عسكرية واسعة النطاق داخل فرنسا وخارجها.

كما خدم في الإدارة المركزية لمفوضية القوات الجوية بباريس، حيث جمع بين المهام الإدارية والمشاركات الميدانية في أفغانستان وطاجيكستان ولبنان والهند، وقاد فرقًا متعددة الجنسيات في المجالات المالية واللوجستية، ما أبرز قدرته على التكيف مع البيئات العملياتية المعقدة.

وفي عام 2016، عُيّن قاضيًا ماليًا في مجلس المحاسبة الفرنسي، حيث أشرف على تدقيقات مالية وأدائية وقضائية في قطاعات استراتيجية كبرى، من البيئة والطاقة إلى الزراعة والنقل. 

وبين 2018 و2023، شغل منصب نائب مدير إدارة العلاقات الدولية والتدقيق الخارجي والفرنكوفونية، وتولى مرتين مهام المدير بالإنابة، منسقًا لمبادرات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف مع منظمات دولية، وداعمًا لتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومشرفًا على مشروعات بتمويل دولي متعدد المصادر.

ويمتلك لوبرس مجموعة من الشهادات المهنية المرموقة، منها مدقق داخلي معتمد، ومدقق مهني معتمد للحكومات، وخبير معتمد في مكافحة الاحتيال، ومتخصص في الجرائم المالية، ما يجعله مؤهلًا لقيادة مجلس المراجعين الدوليين للناتو نحو تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

ويرى مراقبون أن تعيين لوبرس في هذا المنصب يأتي في وقت يسعى فيه الناتو إلى رفع كفاءة منظوماته الرقابية، وضمان الاستخدام الأمثل لموارده المالية، خاصة مع التحديات الأمنية المتزايدة على ضفتي الأطلسي. كما يُتوقع أن يسهم خبرته الواسعة في بناء جسور تعاون أقوى بين الناتو والمنظمات الدولية، بما يدعم استدامة الأداء المالي والرقابي للحلف.

مجلس حلف شمال الأطلسي الناتو سيباستيان لوبرس نوميا بكاليدونيا فرنسا وزارة الدفاع الفرنسية جزيرة كورسيكا قاعدة روكبيرون كاب مارتن مكافحة التلوث البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

أرشيفية

400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

المتهمون في مطاردة طريق الواحات

المتهمون في مطاردة طريق الواحات أمام النيابة: معملناش حاجة

ترشيحاتنا

الباحث عمر حجازي

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بحبك.. كريم محمود عبد العزيز يظهر مع زوجته بعد شائعات الطلاق

ياسمين صبري

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطس المقلية

البطاطس المقلية
البطاطس المقلية
البطاطس المقلية

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد