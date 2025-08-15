قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

مصر والسودان تبحثان استخدام التقنيات الحديثة لاستنباط محاصيل تقاوم التغيرات المناخية

البحوث الزراعية
شيماء مجدي

استقبل الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد بكر أحمد، مدير مركز البحوث البستانية في السودان، والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجمهورية مصر العربية. 

تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة، لتعزيز التعاون بين الدول العربية بما يساهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.والامن الغذائي

أوضح رئيس مركز البحوث الزراعية أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الحاصلات البستانية، بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي المشترك. كما تم التطرق إلى التقنيات الزراعية الحديثة واستنباط الأصناف المتنوعة من المحاصيل البستانية.

في بداية اللقاء، قدم الدكتور عادل عبدالعظيم عرضًا تفصيليًا حول دور المركز في تطوير أصناف وهجن جديدة قادرة على مجابهة التغيرات المناخية وتحمل درجات الحرارة العالية، إلى جانب مساهماته في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وضمان الأمن الغذائي في مصر. على هامش الزيارة، قام الوفد السوداني بجولة تفقدية لمعهد بحوث البساتين.

استقبل الدكتور أحمد حلمي، مدير المعهد، الوفد واطلعهم على جهود المعهد في استنباط هجن جديدة لمحاصيل الخضر المنتجة ضمن برامج إنتاج تقاوي عالية الجودة. شملت الجولة التعرف على الأقسام المختلفة للمعهد ودورها في تحسين إنتاجية المحاصيل البستانية، إضافة إلى استعراض الأبحاث التطبيقية التي ينفذها مركز البحوث الزراعية لدعم القطاع الزراعي المصري.

رافق الوفد السوداني خلال الجولة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم الدكتور سليمان عمران، مساعد رئيس مركز البحوث الزراعية للبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، والدكتور ألفونس جريس، وكيل معهد البساتين للإنتاج، والدكتور محمد أبو الوفا، وكيل معهد البساتين للإرشاد والتدريب، والدكتور محمود سامي، وكيل معهد البساتين للبحوث. 
في نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال وعن رغبتهم في تعزيز التعاون المشترك بشكل أكبر في مجال البحث العلمي الزراعي بما يخدم مصالح الطرفين ويسهم في تطوير القطاع الزراعي العربي.

