الدفاع السورية: ملتزمون بحماية جميع مكونات الشعب والحفاظ على السلم الأهلي
قريبا.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بتوسعات أسيوط الجديدة
سعر الأسماك والمأكولات البحرية اليوم 15-8-2025
فانتازي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتصدر التشكيل المثالي| من يحمل شارة القيادة
بدء العد التنازلي.. تحصيل الزيادة لوحدات الإيجار القديم في هذا الموعد
التشكيل المتوقع لـ الأهلي لمواجهة فاركو في الدوري
سنن يوم الجمعة.. كنوز لا تغفل عنها تقربك إلى الجنة
الدولار يسجل 48.35 جنيها.. أسعار العملات اليوم الجمعة
موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة
أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الكرة تشعل السياسة.. لافتة إسرائيلية تفجر خلافًا حادًا مع بولندا

القسم الخارجي

أشعلت جماهير نادي مكابي حيفا الإسرائيلي جدلًا حادًا بعد رفعها لافتة كتب عليها "قتلة منذ عام 1939" خلال مباراة فريقها أمام نادي راكوف تشيستوشوفا البولندي في دوري المؤتمر الأوروبي، ما أثار استياءً واسعًا في بولندا واعتبرته السلطات البولندية إهانة لذكرى ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وشهدت المباراة، التي أقيمت في مدينة ديبريسين المجرية لدواعٍ أمنية، انتشار اللافتة على صف كامل من المقاعد للجماهير الإسرائيلية، في إشارة واضحة أثارت حساسية تاريخية بين البلدين. 

بدوره، وصف الرئيس البولندي كارول نافروتسكي الأمر بأنه "غباء لا تبرره أي كلمات" وإساءة لذكرى ملايين البولنديين، بمن فيهم ثلاثة ملايين يهودي، قتلوا خلال الاحتلال النازي. و

وأدان زير الداخلية البولندي مارسين كيرفينسكي ما اعتبره "تشويهًا للتاريخ البولندي" و"مظهرًا من مظاهر معاداة البولندية".

وألقت، الخلافات التاريخية بين بولندا ودولة الاحتلال، إسرائيل، حول دور بعض البولنديين في جرائم النازية، بظلالها على الأزمة، إذ يرى كثير من البولنديين أن مثل هذه الإشارات تحاول النيل من صورة بلدهم الذي عانى بدوره من الاحتلال النازي.

وسارعت السفارة الإسرائيلية في وارسو لإدانة الحادثة، مؤكدة أن "هذه التصرفات لا تمثل روح أغلبية الجماهير الإسرائيلية"، ومشددة على أنه "لا مكان لمثل هذه العبارات في الملاعب أو أي مكان آخر".

وتتجاوز القضية حدود كرة القدم إلى عمق الذاكرة التاريخية بين بولندا وإسرائيل، حيث ما زالت روايات الحرب العالمية الثانية والهولوكوست تشكل أرضًا ملغومة سياسيًا.

اللافتة، سواء رفعت بدافع الاستفزاز الرياضي أو كرد على مواقف سياسية بولندية، تعيد إلى الواجهة ملفًا حساسًا يتعلق بالهوية الوطنية والذاكرة الجمعية، وقد تدفع إلى توتر جديد في العلاقات الدبلوماسية، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية في البلدين تستثمر هذه القضايا لتعزيز خطابها الداخلي.

مكابي حيفا الاحتلال إسرائيل بولندا الحرب العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

