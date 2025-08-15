حملات مكبرة على المخابز البلدية والمنافذ التموينية بالإسكندرية



شنت إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالإسكندرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة والمهندسة أماني حلمي رئيسة قسم صيانة الحبوب بالمديرية حملات على المخابز البلدية والمنافذ التموينية.

تجميع البطاقات والبيع الوهمي أبرز المخالفات

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر تصرف في عدد ٢٢ شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بأحد المخابز البلدية، وتحرير محضر تجميع عدد ٢٣ بطاقة تموينية بأحد المخابز البلدية بغرض الضرب الوهمي والتربح غير المشروع.

كما تم تحرير محضر تجميع عدد ٣ شكاير دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم من غير المطحن المربوط عليه المخبز، وتحرير عدد ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مدعمة.

تحررت المحاضر اللازمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.