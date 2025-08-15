بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تثير إعجاب جمهورها

خطفت الفنانة نسرين طافش، أنظار متابعيها بصور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت طافش، بإطلالة جذابة؛ مرتدية فستانا باللون الازرق الفاتح. أما من الناحية الجمالية اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة الملائمة للون بشرتها، واعتمدت على مكياج جريء، أبرز جمال ملامحها، ما أثار إعجاب متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

وتعد الفنانة نسرين طافش، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما.



وأعلنت الفنانة نسرين طافش، عن موعد طرح كليب أغنيتها الجديدة “روقان”.

وكتب نسرين طافش عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة ”روقان" يوم الأربعاء على يوتيوب وجميع منصات الاستماع".

الأغنية من كلمات محمود الغنيمي، ألحان مصطفى باسي، توزيع محمد الشاعري، ميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



