بالكاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت نسرين طافش، بإطلالة لافتة بالكاجوال مرتدية بلوزة كت باللون البيج نسقت معه بنطلون جينز ،مما حازت الصور علي أعجاب متابعيها.

وتعد الفنانة نسرين طافش، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.