قمة الكفر.. نسرين طافش ترد على منتقدي أدائها للعمرة



ردّت الفنانة نسرين طافش على الانتقادات التي وُجّهت لها عقب أدائها مناسك العمرة، معتبرة تلك الانتقادات “قمة لأنها تمثل تطاولًا على حرية العلاقة بين الإنسان وربه”.



وقالت نسرين، خلال تصريحاتها لبرنامج «ET بالعربي»: "ما بيحق لأي شخص في الدنيا يقول إنه أقرب لرب العالمين مني، أو يسألني ليه رحتِ تتضرعي لربك.. هذا أمر بيني وبين الله وحده".

وأضافت: "أنا أعتبر هذه الانتقادات قمة الكفر، لأن من يهاجم شخصًا يتضرع لله، لا يساعد الدين ولا الأخلاق، بل يعين الشيطان عليه.. مين غير الشيطان بده يمنع حدا يروح يتقرب لربه؟".

وتابعت الفنانة السورية: "في ناس بيدّعوا إنهم يملكوا مفاتيح الجنة والنار، وبيحكموا على الناس وكأنهم أوصياء على الدين، وده جهل بعيد كل البعد عن روح الدين والإنسانية".

واختتمت طافش حديثها برسالة للمنتقدين: "أتمنى من كل شخص أن يراجع نفسه قبل أن يُنصّب ذاته قاضيًا على الناس، لأن الحساب عند الله وحده."