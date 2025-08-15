قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد العاطي يؤكد ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويدعو لضغط دولي لإنهاء سياسة التجويع
لحظة تاريخية تنتظر فريق من الهند في دوري أبطال آسيا
موعد مباراة الأهلي وفاركو .. والقنوات الناقلة
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 15-8-2025
بأسلوب الخطف والتهديد .. الداخلية تكشف تفاصيل محاولة سرقة مواطن بالأميرية |فيديو
مدرب الأهلي ضعيف ولازم يدفع للأهلي.. مجدي عبد الغني ينتقد ريبيرو
5000 جنيه للمتر| آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
عالم أحلى.. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه بمشاركة نوران أبو طالب
أمين الإفتاء يوضح حكم من تسبب في موت كلاب بغير قصد: لا إثم عليك ولكن بشرط
الاتحاد الدولي للصحفيين: إسرائيل منعت دخول أعضائنا إلى غزة لهذا السبب
حذروني وأنا مخفتش.. تفاصيل مثيرة في قضية سارة خليفة
انخفاض 2200 جنيه.. تراجع لـ أسعار مواد البناء.. وانفراجة بسوق الحديد والأسمنت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المعهد الوطني الأوكراني: التصعيد النووي قد يكون جوهر قمة ألاسكا وليس أزمة كييف

اوكرانيا
اوكرانيا

قال إيفان أوس مستشار السياسة الخارجية في المعهد الوطني الأوكراني للدراسات الاستراتيجية، إنّ القمة المرتقبة في ألاسكا تحظى بترقب عالمي واسع، مرجحًا أن تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاق نووي جديد.

وأضاف أوس، في تصريحات مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ التصعيد الأخير في المجال النووي بدأ بتصريحات الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف بشأن احتمال استخدام موسكو للسلاح النووي، وهو ما قابله رد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر غواصتين قبالة السواحل الروسية، مما زاد من حدة التوتر.

ورجّح أوس أن يكون هذا التصعيد محورًا أساسيًا في القمة، وليس الملف الأوكراني كما يظن البعض، وتابع، أنّ أوكرانيا قد تكون أحد مواضيع النقاش في القمة، لكنها لن تكون الموضوع الرئيسي، نظرًا إلى تعدد الملفات المرتبطة بالتصعيد النووي وغيره من القضايا العالمية.

وذكر، أن الاجتماع سينعقد خلال عشر ساعات تقريبًا، ومن ثمّ ستتضح ملامح المفاوضات، مشيرًا، إلى أن أوكرانيا ودولاً أخرى قد تكون مخطئة في اعتقادها بأن الملف الأوكراني سيكون في صدارة أجندة القمة.

وفي ما يتعلق باختيار ألاسكا كموقع للاجتماع، قال أوس إن بوتين لن يكون حاضرًا هناك من دون دلالة رمزية قوية، معتبرًا أن ألاسكا كانت أرضًا روسية سابقًا، وبيعها للولايات المتحدة لا يزال محل شكوك روسية من حيث الشفافية والنوايا.

ولفت، إلى أن الاجتماع في قاعدة عسكرية أمريكية يمثل صدمة كبيرة، لكنه قد يكون فرصة للرئيس الروسي لتقديم مقترحات استراتيجية للرئيس ترامب، تتجاوز أوكرانيا إلى قضايا التعاون في مجالات المعادن النادرة، والنفط، والغاز.

الوطنية للانتخابات مجلس الشيوخ الناخبين حازم بدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

الطقس في مصر

أخر أيام الموجة شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

عفاف شعيب

عفاف شعيب عن سميحة أيوب: انهرت لما سمعت خبر وفاتها .. ودعيتلها في الحج | فيديو

نسرين طافش

بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تثير إعجاب جمهورها

هنادي مهنا

هنادي مهنا تروج لحكاية "بتوقيت 2028": مين متحمس؟!

بالصور

رائحة الفم الكريهة ليست مجرد إحراج .. تنذر بأمراض خطيرة

أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة
أسباب طبية وراء رائحة الفم الكريهة

مفاجأة.. 8 سيارات انخفضت أسعارها بقيمة 350 ألف جنيه

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد