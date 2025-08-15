تعرف على خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين

شهدت محركات البحث تزايدًا ملحوظًا في الاستفسارات حول طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين، في ظل سعي المواطنين لتفادي الزحام والانتظار الطويل داخل مكاتب السجل المدني، مستفيدين من الخدمات الرقمية التي أتاحتها وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي.

وأكدت الوزارة أن المواطنين يمكنهم الآن تجديد البطاقة الشخصية، أو استخراج بدل فاقد أو تالف من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية، بشرط واحد أساسي.

الشرط الأساسي لتجديد البطاقة أونلاين

أن يكون لدى المواطن بيان ميلاد مُسجل على الحاسب الحكومي.

أن تكون بيانات المستند مطابقة للسجل المدني.

في حالة انتهاء صلاحية البطاقة بأقل من 7 سنوات، يمكن استخراج بدل فاقد أونلاين بدون الحاجة لمراجعة السجل.

رابط تجديد البطاقة الشخصية أونلاين

يمكن الدخول إلى موقع وزارة الداخلية عبر الرابط التالي: هنا



خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

اختيار قسم "الأحوال المدنية".

الضغط على "خدمة بطاقة الرقم القومي".

الموافقة على الشروط والأحكام.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

تحديد العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه.

تسجيل الطلب وانتظار التوصيل