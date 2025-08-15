قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موقف مؤثر لصلاح.. ليفربول يستذكر جوتا في تكريم عاطفي بافتتاح البريميرليج

جوتا
جوتا
القسم الرياضي

وضع محمد صلاح، نجم ليفربول “وجهه بين يديه”؛ عندما ردد المشجعون في ملعب “أنفيلد”، أغنية" "لن تمشي وحدك أبدا"؛ تكريما لزميلهم الراحل “ديوجو جوتا” قبل المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة.

ووقف حامل اللقب، دقيقة صمت؛ حداداً على المهاجم البرتغالي قبل انطلاق المباراة ضد بورنموث، حيث ألقى موت “جوتا” في حادث سيارة إلى جانب شقيقه “أندريه سيلفا” الشهر الماضي بظلاله القاتمة على الإجراءات التي سبقت المباراة.

ووقف اللاعبون متشابكي الأذرع ورؤوسهم منحنية، بينما مسح المشجعون دموعهم، وظهرت في أنحاء الملعب كلمات "ارقد في سلام يا ديوجو جوتا وأندريه سيلفا، لن تمشيا وحدكما أبدا".

وتحدث مدرب ليفربول أرني سلوت عن كيفية تعامل الفريق مع وفاة زميلهم في الفريق.

وقال المدرب الهولندي لشبكة “سكاي سبورتس” قبل انطلاق المباراة: “التشكيلة أفضل بكثير مما كنت أتوقعه قبل 5 أو 6 أسابيع، وذلك في اللحظة التي تشعر فيها، هل سيكون من الممكن اللعب مرة أخرى؟ أو هل سيكون من الممكن تشغيلهم مرة أخرى؟”.

وأضاف: “ولكن كما قلت عدة مرات، فقد تصرفوا بشكل جيد للغاية في تلك الفترة من الزمن، عندما سمعنا الخبر لأول مرة (عن وفاة جوتا)".

وانتشرت الأوشحة واللافتات التي تحمل شعار "جوتا" بين الجمهور، في حين سيطرت قمصان "ديوجو" على تلك التي ارتداها المشجعون الذين تدفقوا إلى الملعب.

ورفع المشجعون في المدرجات لافتات مكتوب عليها "DJ 20" و"AS 30" بألوان العلم البرتغالي الأحمر والأخضر والأبيض.

ويرتدي لاعبو ليفربول شعار "20 للأبد" على قمصانهم هذا الموسم، بينما قرر النادي إيقاف ارتداء قميص جوتا رقم 20 في جميع مستويات النادي، بما في ذلك فريق السيدات والأكاديمية؛ وذلك بعد التشاور مع عائلة جوتا.

وبعد مرور 20 دقيقة و20 ثانية من مباراة الجمعة، وقف جمهور أنفيلد، وهتف وغنى أغنية جوتا، على أنغام أغنية "Bad Moon Rising" لفرقة Creedence Clearwater Revival.

