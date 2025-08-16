تراجع أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم السبت 16 أغسطس 2025

شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم السبت 16 أغسطس 2025 حالة من التباين، حيث واصل الحديد تراجعه بشكل ملحوظ في معظم المصانع والشركات، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت الرمادي لتسجل زيادات جديدة مقارنة بالأيام الماضية.

أسعار الحديد اليوم:

متوسط سعر الحديد الاستثماري: نحو 35,033 جنيهًا للطن.

حديد عز: حوالي 39,063 جنيهًا.

حديد المراكبي: 37,500 جنيه.

حديد بشاي: 38,500 جنيه.

حديد العشري: 36,200 جنيه.

حديد المصريين: 38,000 جنيه.

حديد السويس للصلب: 37,500 جنيه.

حديد الجارحي: 37,800 جنيه.

حديد الجيوشي: 36,700 جنيه.

حديد عنتر: 36,500 جنيه.

حديد مصر ستيل: 36,600 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم:

متوسط سعر الأسمنت الرمادي: 4,145 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا.

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا.

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا.

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف: 3,300 جنيهًا.

أسمنت قنا: 3,420 جنيهًا.

أسمنت أسوان: 3,400 جنيهًا.

أسمنت لافارج المخصوص: 3,600 جنيهًا.

أسمنت أسيوط المهندس: 3,550 جنيهًا.

أسمنت النصر: 3,480 جنيهًا.

ويعكس انخفاض أسعار الحديد حالة من وفرة المعروض وتراجع الطلب النسبي على الشراء، خاصة في ظل تباطؤ بعض المشروعات الخاصة، بينما يعزى ارتفاع الأسمنت إلى زيادة تكاليف النقل والطاقة، وهو ما انعكس على أسعار الطن في مختلف المصانع.

ويرى خبراء القطاع أن السوق المحلي لمواد البناء يشهد حاليًا تقلبات طبيعية مرتبطة بعوامل العرض والطلب، مع توقعات باستمرار حركة التذبذب خلال الفترة المقبلة وفقًا لتغيرات مدخلات الإنتاج وحجم الطلب في مشروعات البناء القومية والخاصة.