إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بمركز الداخلة

أصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، اليوم السبت، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.



تفاصيل الحادث



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.



تبين تصادم سيارة نصف نقل مع أخرى ربع نقل بطريق " الداخلة – شرق العوينات" بمنطقة الكيلو 40 من الطريق أسفر عن إصابة كل من يوسف حمدي محمد أحمد،22 عامًا، ومقيم محافظة الأقصر، حساني عبده إسماعيل محمد، 28 عامًا، ومقيم محافظة الأقصر، شعبان حرب فتحي، 25 عامًا ومقيم محافظة الجيزة.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.