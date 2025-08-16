الفريق أسامة ربيع يوافق على لعب الإسماعيلي على ملعب هيئة قناة السويس

استقبل اليوم، السبت، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، لمناقشة عدة ملفات هامة تخص قلعة الدراويش أهمها ملف إقامة المباريات الجماهيرية للنادي على ملعب هيئة قناة السويس.

وأسفر اللقاء عن موافقة الفريق أسامة ربيع على إقامة مباريات النادي الإسماعيلي مع الأندية الجماهيرية على ملعب هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي عاجل للنادي.

ومن جانبه تقدم المهندس نصر أبو الحسن، بالتهنئة للفريق أسامة ربيع، على ثقة السيد رئيس الجمهورية، بمد خدمة سيادته لمدة عام، كما توجه بالشكر للسيد رئيس الهيئة على دعمه الدائم والمستمر للنادي الإسماعيلي.