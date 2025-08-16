سؤال فى النواب حول ضعف إنارة الشوارع وسرقات التيار الكهربائي

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة حول الشكاوى المتكررة من المواطنين في مختلف المحافظات بشأن ضعف شبكات الإنارة العامة في الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية وانتشار ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، سواء من خلال التوصيلات العشوائية أو التلاعب في العدادات، مما يؤثر على كفاءة الشبكة ويكبّد الدولة خسائر مالية جسيمة اضافة الى عدم ترشيد استخدامات الكهرباء فى أعمدة الشوارع التى يتم تستمر فى الإضاءة فى عز الظهر نهاراً وللأسف الشديد يتم قطع الإنارة عنها ليلاً إضافة إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية نجدها مضاءة فى النهار خاصة دواوين عموم المحافظات ومقار الاحياء والمدن والمراكز بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين في بيان له قائلاً : ما هو إجمالي عدد حالات سرقة التيار الكهربائي التي تم ضبطها على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع بيانها تفصيليًا حسب كل محافظة؟ ما هي القيمة التقديرية للخسائر المالية الناتجة عن هذه السرقات خلال نفس الفترة؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة، سواء على مستوى تطوير نظم الكشف والتحصيل أو من خلال حملات التفتيش الميداني؟

كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : ما هو حجم الاستثمارات المخصصة خلال العام المالي الحالي لتطوير وصيانة شبكات الإنارة العامة، وما هي خطة الوزارة لرفع كفاءة هذه الشبكات وتوسيع نطاقها في المناطق المحرومة؟ وهل هناك خطة لاستخدام نظم إنارة حديثة موفرة للطاقة (LED) في الشوارع للحد من الفقد في الطاقة وتحسين الإضاءة العامة؟

مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى نجد فيه الحكومة تتجه الى رفع أسعار فواتير استهلاك الكهرباء بالمنازل والمنشآت الصناعية والسياحية والزراعية وغيرها نجدها لا تلتزم بسياسات ترشيد استخدامات الكهرباء ولا تواجه ظاهرة سرقات التيار الكهربائي التى تصل قيمتها للمليارات من الجنيهات.