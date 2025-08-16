قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

المالية: 629 مليار جنيه فائض أولي في الموازنة بزيادة 80% عن العام الماضي

الرئيس يستقبل وزير المالية
الرئيس يستقبل وزير المالية
محمد يحيي

أعلن أحمد كجوك وزير المالية أن العام المالي 2024/2025 شهد تحقيق فائض أولي تاريخي بلغ 629 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي. 

وأوضح أن هذا الفائض يعد الأعلى في تاريخ الموازنة العامة للدولة.

وأكد الوزير خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعراض الموقف الاقتصادي لمصر بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن الفائض المحقق يمثل زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام السابق الذي سجل فائضًا قدره 350 مليار جنيه فقط، ما يعكس قوة الأداء المالي للدولة خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن الموازنة العامة تعرضت لصدمات خارجية قوية، أبرزها انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا بالموازنة.

وأوضح الوزير أن هذه النتائج الإيجابية جاءت مصاحبة لتحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة وزيادة نشاطي التصنيع والتصدير.

الموازنة العامة وزير المالية الرئيس عبدا لفتاح السيسي اخبار مصر مال واعمال الأداء المالي لمصر

المزيد

