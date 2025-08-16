قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرموش على دكة البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي لمباراة ولفرهامبتون بالدوري الانجليزي
لاشنة لاشين: أنا مشخصاتية وأفتخر وأعشق الفن
موعد مباراة برشلونة و ريال مايوركا فى الدوري الاسباني
بعد خسارة السوبر الأوروبي.. توتنهام يكتسح بيرنلي بثلاثية في البريميرليج
انفراجة في جيب المواطن| تراجع أسعار الزيت والسكر والدواجن.. والغرف التجارية تعلق
حريق بولاق أبو العلا .. النيران تلتهم مخزنا لفرز وتجميع الخردة وسط منطقة سكنية مكتظة (قصة كاملة)
خطة سلام روسية.. بوتين يقترح على ترامب صفقة حول دونيتسك
منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى جنوب سيناء.. تعرف على السبب
القبض على مشجع ليفربول صاحب واقعة العنصرية
الهلال الأحمر المصري يوجّه فرق الطوارئ للسيطرة على حريق سوق الترجمان
رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية: جاهزون للرد الفوري على أي اعتداء بكفاءة عالية
الرئاسة: 2.3 مليار جنيه تحملتها الدولة لعلاج غير القادرين بـ التأمين الصحي الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى جنوب سيناء.. تعرف على السبب

مظاهر البلاستيك في جنوب سيناء
مظاهر البلاستيك في جنوب سيناء
ايمن محمد

أعلن الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ اعتبارا من شهر  يناير القادم2026 ، دعمًا لجهود حماية البيئة والحفاظ على الطابع السياحي المستدام للمدينة.

حيث تتسبب الأكياس البلاستيكية فى مخاطر جسيمة علي البيئة في جنوب سيناء، وخاصة إن محافظة جنوب سيناء بها 5 محميات طبيعية هي رأس مال السياحية البيئية وهي محميات " راس محمد-نبق - ابو جالون-طابا - سانت كاترين. 

 

وقد ظهرت في أماكن كثيرة من محميات نبق وابو جالوم انتشار لهذه الأكياس والتي يمكن أن يتركها الزوار أو تتطاير لتصب في قاع البحر و تضرر منها الشعاب المرجانية والأسماك النادرة. 

وقال جبلي علي رئيس جمعية حماية طبيعة البحر الأحمر بجنوب سيناء انه لابد من الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية التي تضر بالبيئة سواء بريا لو بحريا مشيرا الي أن سكان جنوب سيناء لديهم وعي بيئي كبير ومستعدون للتعاون من أجل حماية الطبيعة. 

وأعلن الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء  انه سوف يتم   تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ اعتبارا من شهر  يناير القادم2026 ، دعمًا لجهود حماية البيئة والحفاظ على الطابع السياحي المستدام للمدينة.


 

وأضاف اللواء خالد مبارك أن مشروع “جرين شرم الشيخ” لم يكن محل تقدير محلي فقط، بل حظي أيضًا بإشادة دولية، حيث تم اختيار مدينة شرم الشيخ ضمن أفضل المدن في جائزة البيئة العالمية نظرًا لريادتها في تبني حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، النقل النظيف، وإدارة المخلفات.

كما مهدت هذه الجهود لانضمام شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ICLEI الدولية – المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة، وهو ما يعكس التزام مصر بريادة العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


 

ودعا المحافظ المواطنين و مالكي المنشآت السياحية للمشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية، 

مشددًا على أن توفير الطاقة والحفاظ على البيئة لا يسهم فقط في خفض النفقات وحماية الموارد، بل يعزز أيضًا من جاذبية شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية ومقصد رائد للسياحة المستدامة


 

جنوب سيناء البلاستيك اضرار منع يناير المحافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

ويجز

ويجز يطرح ألبومه الجديد 29 أغسطس ومفاجأة في حفل العلمين

عائلة فريد شوقي

كانت أم وجدة حنينة..رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد هدى سلطان

حمزة نمرة

مش واخد حقي.. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره لهذا السبب

بالصور

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

أخبار السيارات| سرقة سيارات شيفروليه من المصنع .. مرسيدس تحذر وريفيان تغرق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع

فيديو

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

المزيد