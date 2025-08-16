منع دخول الأكياس البلاستيكية إلى جنوب سيناء.. تعرف على السبب

أعلن الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء تطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ اعتبارا من شهر يناير القادم2026 ، دعمًا لجهود حماية البيئة والحفاظ على الطابع السياحي المستدام للمدينة.

حيث تتسبب الأكياس البلاستيكية فى مخاطر جسيمة علي البيئة في جنوب سيناء، وخاصة إن محافظة جنوب سيناء بها 5 محميات طبيعية هي رأس مال السياحية البيئية وهي محميات " راس محمد-نبق - ابو جالون-طابا - سانت كاترين.

وقد ظهرت في أماكن كثيرة من محميات نبق وابو جالوم انتشار لهذه الأكياس والتي يمكن أن يتركها الزوار أو تتطاير لتصب في قاع البحر و تضرر منها الشعاب المرجانية والأسماك النادرة.

وقال جبلي علي رئيس جمعية حماية طبيعة البحر الأحمر بجنوب سيناء انه لابد من الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية التي تضر بالبيئة سواء بريا لو بحريا مشيرا الي أن سكان جنوب سيناء لديهم وعي بيئي كبير ومستعدون للتعاون من أجل حماية الطبيعة.

وأضاف اللواء خالد مبارك أن مشروع “جرين شرم الشيخ” لم يكن محل تقدير محلي فقط، بل حظي أيضًا بإشادة دولية، حيث تم اختيار مدينة شرم الشيخ ضمن أفضل المدن في جائزة البيئة العالمية نظرًا لريادتها في تبني حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، النقل النظيف، وإدارة المخلفات.

كما مهدت هذه الجهود لانضمام شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ICLEI الدولية – المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة، وهو ما يعكس التزام مصر بريادة العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.





ودعا المحافظ المواطنين و مالكي المنشآت السياحية للمشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية،

مشددًا على أن توفير الطاقة والحفاظ على البيئة لا يسهم فقط في خفض النفقات وحماية الموارد، بل يعزز أيضًا من جاذبية شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية ومقصد رائد للسياحة المستدامة



