كانت أم وجدة حنينة..رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد هدى سلطان

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على إحياء ذكرى ميلاد الفنانة هدى سلطان المائة، معبرة عن حبها الكبير لها.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “النهاردة عيد ميلاد طنط هدى سلطان ال ١٠٠ أم إخواتي وأمنا كلنا، من وأنا طفلة كنت بشوفها كتير في كل المناسبات العائلية، وكانت رشا بنت ناهد، اختي, بتعد معاها أيام، كانت ام وجده حنينة اوي كنا بنروح ناخد رشا من عندها في البيت، عمارة جنب بيت السادات اللي على النيل، في الجيزة وكانت دايمًا تهزر معانا وضحكتها كانت حلوة أوي”.

وتابعت: "ومن أجمل الحاجات لما كانت تغني في المناسبات العائلية، كانت لحظة استمتاع حقيقية في وسط جو عائلي كله حب ودفء، لغاية ما كبرت واشتغلت معاها, كانت أمي في مسلسل "أحلام البنات"، من أجمل المسلسلات وأحلى الأوقات في التصوير كنت احب انكشها واتكلم عن بابا وهي ترجع للذكريات وتحكيلي و عنيها ووشها كله حب كانت دايما تقولي بشوف فيكي ابوكي بالحته كان يمشي ينكش و يهزر مع كل الناس في اللوكشن".

وأضافت: "يوم عيد الأم وإحنا بنصور، جبت تورته واحتفلنا بيها فرحت أوي حبيبتي فريدة وملك بناتي جم يومها التصوير اول لما شفتهم، خدتهم بالحضن وندت على المصور وقالتله: 'صورني مع أحفادي". وكمان قالتلي: "كلميلي سهير، اللي هي أمي، وكلمت ماما قالتلها بنتنا بتحتفل بيا في عيد الأم، اعدوا يرغوا ويهزروا سوا، ومن المسلسل ده بقي بينا علاقة خاصة ام وبنتها".

واختتمت: “أقولكم السر كلنا جمعنا حب فريد شوقي، الله يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته”.

ذكرى ميلاد هدى سلطان

ووافق أمس الذكرى المئوية لميلاد فنانة أيقونية،الراحلة هدى سلطان التي شكّلت بأدوارها وتمثيلها وصوتها جمالاً خالدًا في تاريخ الفن المصري والعربي.

ولدت هدى سلطان واسمها الحقيقي بهيجة عبد العال في 15 أغسطس 1925 بقرية كفر أبو جندي بمركز قطور، محافظة الغربية.

نشأت هدى سلطان في أسرة محافظة، وواجهت معارضة، وحتّى تهديدات بالقتل من أفراد الأسرة بسبب قرارها دخول الفن، حيث كان يعيقها شقيقها الفنان محمد فوزي، الذي كان يخشى على سمعتها.



برعت هدى سلطان على مدار أكثر من نصف قرن في عالم الفن من خلال مشاركات بارزة في السينما، التلفزيون، والمسرح.

تزوّجت هدى سلطان خمس مرات، أشهرها زواجها من فريد شوقي الذي أنجبت منه ابنتين هما ناهد ومها، وتزوجت كذلك من فؤاد الأطرش، المنتج فؤاد الجزايرلي، والمخرج حسن عبد السلام .



بعد مسيرة فنية طويلة، توفيت هدى سلطان في 5 يونيو 2006 بمدينة السادس من أكتوبر إثر صراع مع سرطان الرئة، عن عمر يناهز 81 عامًا، تاركة وراءها إرثًا فنيًا لا يزال حاضرًا في وجدان الجمهور .