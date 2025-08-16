تفاصيل اجتماع الاتحاد العربي للخماسي الحديث

عقد الاتحاد العربي للخماسي الحديث برئاسة المهندس وليد خليل ، اجتماعا هاما لمجلس الإدارة و الجمعية العمومية للاتحاد .



تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة ، وعلى رأسها لائحة النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد ، كما تم مناقشة ملف تنظيم البطولات والدول الراغبة في استضافتها ، وذلك عقب نجاح البطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية تحت 15 سنة والتي استضافتها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.



وحضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي كل من :

المهندس وليد خليل رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث

، الدكتور ناصر الوليد نائب أول رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ورئيس الاتحاد الكويتي للعبة، البحريني صالح فرج نائبا عن السيد العميد محمد جلال نائب ثاني رئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث ، الدكتورة هدى المطروشي عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الإماراتي للخماسي الحديث ، الدكتور إبراهيم زين عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث ، الدكتور فتحي المهشهش عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد الليبي للخماسي الحديث

، الدكتور باسل جميل نائب رئيس الاتحاد السوري نائبا عن السيد عمر عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ، الدكتور شادي عبد العزيز محمد أمين عام الاتحاد العربي للخماسي الحديث وأمين صندوق الاتحاد المصري للعبة.



فيما حضر إجتماع الجمعية العمومية كل من : مجلس إدارة الاتحاد العربي ، بالإضافة لكل من عابد حامور رئيس الاتحاد العراقي للخماسي الحديث ، و المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

وعقد الاجتماع بقاعة الاجتماعات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية على هامش منافسات البطولة العربية الأولى للمنتخبات والأندية تحت 15 سنة للخماسي الحديث .