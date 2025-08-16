دبلوماسي روسي سابق: بوتين يسعى لحوار شامل مع واشنطن يتجاوز أوكرانيا

قال ألكسندر زاسبكين، الدبلوماسي الروسي السابق، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكرر باستمرار موقفه الداعي إلى الحوار مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه أكد ذلك مجددًا خلال لقائه الأخير في ألاسكا، وهو ما اعتبره "إشارة إيجابية وأساسية" في هذه المرحلة، خاصة في ظل وجود أطراف عديدة تسعى لتقارب بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح "زاسبكين" خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن لدى موسكو رؤية بعيدة المدى للحوار مع واشنطن، تقوم على أجندة واسعة تشمل ملفات متعددة، مشيرًا إلى أن بوتين لم يقتصر في حديثه على الملف الأوكراني، بل تطرق أيضًا إلى قضايا الأسلحة الاستراتيجية، في إشارة إلى رغبة روسيا في بناء تعاون ثنائي أوسع نطاقًا.

وأضاف أن النقاش بين موسكو وواشنطن يبدو أنه شمل العناصر الأساسية للتسوية في أوكرانيا، إلى جانب قضايا أخرى ذات أهمية دولية، مؤكدًا أن ذلك يعكس إدراكًا مشتركًا لضرورة تجاوز الأزمة الأوكرانية نحو معالجة ملفات أكثر شمولية.

وشدد زاسبكين على أن المطلوب في هذه المرحلة هو اتخاذ خطوات عملية نحو التقدم في مسار الحوار، بما يفتح المجال أمام تفاهمات جديدة تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.