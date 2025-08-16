قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟

إسلام مقلد

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام المقاولون العرب، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، وسط أجواء مشحونة؛ بعد قرار المدير الفني البلجيكي “يانيك فيريرا”، استبعاد 7 لاعبين دفعة واحدة من قائمة اللقاء، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين الجماهير والمتابعين.
 

استبعاد سيف الجزيري بقرار فني

جاءت البداية مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، الذي خرج من الحسابات لأسباب فنية، حيث يرى فيريرا أن اللاعب لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته البدنية والفنية، رغم تأكيده له أنه لا يزال ضمن خططه وسيحصل على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة.

إجهاد عضلي وراء غياب شيكو بانزا

أما المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، فتم استبعاده بعد شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، ليقرر الجهاز الطبي إراحته تفاديًا لتفاقم الإصابة، خاصة مع ضغط المباريات، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني.

لإصابات تزيد غيابات لاعبي الزمالك 

كما استمر غياب محمود جهاد عن الفريق؛ بسبب معاناته من إجهاد عضلي، إلى جانب مواصلة أحمد ربيع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي الكامل من إصابته الأخيرة.

قرارات فنية وانضباطية تطال آخرين

القائمة شهدت أيضًا غياب أحمد حمدي والمهدي سليمان بقرار فني من المدرب، بينما جاء استبعاد أحمد فتوح؛ لأسباب انضباطية، بعدما كان يتدرب منفردًا إثر أزمته الأخيرة، التي تمثلت في مغادرته معسكر الفريق بداعي مرض أحد أقاربه، قبل أن يتبين لاحقًا ظهوره في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، ما أثار استياء الإدارة والجهاز الفني.

رسالة فيريرا للاعبين

ويؤكد يانيك فيريرا بهذه القرارات؛ تمسكه بالانضباط داخل الفريق، ورغبته في فرض قواعد صارمة، حيث يسعى إلى توصيل رسالة واضحة، أن الالتزام والاجتهاد هما السبيل الوحيد لضمان مكان في تشكيل الزمالك خلال منافسات الموسم الجديد.

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

شاومي تنصح مستهلكي عرباتها بشراء سيارات تسلا .. ما السر؟

لو اتسممت بعد وجبة ملوثة.. خطوات إسعاف منزلي سريعة تنقذك قبل الوصول للمستشفى

ليلة عيد الزواج تتحول إلى كارثة.. مفاجأة صادمة في أولى حلقات "بتوقيت 2028"

