لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟

يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام المقاولون العرب، في التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، وسط أجواء مشحونة؛ بعد قرار المدير الفني البلجيكي “يانيك فيريرا”، استبعاد 7 لاعبين دفعة واحدة من قائمة اللقاء، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين الجماهير والمتابعين.



استبعاد سيف الجزيري بقرار فني

جاءت البداية مع المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، الذي خرج من الحسابات لأسباب فنية، حيث يرى فيريرا أن اللاعب لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته البدنية والفنية، رغم تأكيده له أنه لا يزال ضمن خططه وسيحصل على فرصة المشاركة في المباريات المقبلة.

إجهاد عضلي وراء غياب شيكو بانزا

أما المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، فتم استبعاده بعد شكواه من إجهاد في العضلة الضامة، ليقرر الجهاز الطبي إراحته تفاديًا لتفاقم الإصابة، خاصة مع ضغط المباريات، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني.

لإصابات تزيد غيابات لاعبي الزمالك

كما استمر غياب محمود جهاد عن الفريق؛ بسبب معاناته من إجهاد عضلي، إلى جانب مواصلة أحمد ربيع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي للتعافي الكامل من إصابته الأخيرة.

قرارات فنية وانضباطية تطال آخرين

القائمة شهدت أيضًا غياب أحمد حمدي والمهدي سليمان بقرار فني من المدرب، بينما جاء استبعاد أحمد فتوح؛ لأسباب انضباطية، بعدما كان يتدرب منفردًا إثر أزمته الأخيرة، التي تمثلت في مغادرته معسكر الفريق بداعي مرض أحد أقاربه، قبل أن يتبين لاحقًا ظهوره في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، ما أثار استياء الإدارة والجهاز الفني.

رسالة فيريرا للاعبين

ويؤكد يانيك فيريرا بهذه القرارات؛ تمسكه بالانضباط داخل الفريق، ورغبته في فرض قواعد صارمة، حيث يسعى إلى توصيل رسالة واضحة، أن الالتزام والاجتهاد هما السبيل الوحيد لضمان مكان في تشكيل الزمالك خلال منافسات الموسم الجديد.