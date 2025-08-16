خالد البلشي: يجب التصدي لفاشية نتنياهو وأطماعه في الأراضي العربية

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، العاملين بالمهنة داخل مصر وفي المنطقة العربية بالتصدي والإدانة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حلم إسرائيل الكبرى والتي وصفها بالفاشية والنازية والعنصرية، مؤكدا إدانة نقابة الصحفيين المصرية لها من اللحظات الأولى.

وأكد البلشي خلال كلمته باليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية، الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصرية، بأن دولة الاحتلال تستخدم التجويع كسلاح لإرغام سكان قطاع غزة على مغادرة القطاع بالقوة بعد أن فشلت في ذلك على مدار ما يقارب عامين من حربها على القطاع.

وحيا نقيب الصحفيين المصريين، صمود الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة رغم حرب الابادة والتجويع التي يشنها الاحتلال ضدهم وسط صمت دولي مخز ودعم أمريكي أعمي للإجرام الإسرائيلي، مؤكدا أنه يشعر والجميع بالعجز فلا يسعهم سوى الكلام على مدار عامين بينما تواصل دولة الاحتلال حرب التطهير ضد شعبنا العربي الفلسطيني.

وأشار نقيب الصحفيين إلى عمل الاحتلال الإسرائيلي على قتل الحقيقة والتغطية على جرائمه من خلال قتل واستهداف الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدا أن هناك 238 صحفيا فلسطينيا تم قتلهم دون أن يحرك العالم ساكنا، بينما يقف العالم على قدم واحدة عند مقتل صحفي غربي.