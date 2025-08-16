بالشموع.. رسالة وفاء من الصحفيين المصرية لشهداء المهنة الفلسطينيين| صور

أشعل الصحفيون المشاركون في فعالية اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية الذي نظمته نقابة الصحفيين المصرية، الشموع، معلنين التضامن الكامل مع أسر شهداء الصحافة الفلسطينية الذين ضحوا بحياتهم خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاءت هذه المبادرة ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية، الذي احتضنته القاعة الرئيسية بالدور الرابع بمقر النقابة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، إلى جانب ضيوف من دولة فلسطين.

وتحوّل الطابق الرابع إلى مساحة توثيقية وشهادية، إذ عُلِّقت صور ضحايا الإبادة والتجويع من أبناء غزة، إلى جانب صور الصحفيين الذين اغتالهم الاحتلال أثناء أداء عملهم. وتزينت الجدران بشعارات بارزة من بينها: "لن يسكتوا صوت الحقيقة"، "المجد للشهداء"، "أوقفوا العدوان الصهيوني"، و"لا للتهجير ولا للتوطين".

وتنوعت فعاليات اليوم ما بين تكريم شهداء الصحافة الفلسطينية، وعرض فيلم حول سياسة التجويع، ومعرض صور توثيقية، وإلقاء شهادات حية من داخل غزة، بالإضافة إلى كلمات نقابيين عرب ودوليين أكدوا فيها دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لمحاولات إسكات صوت الحقيقة.

وكان مجلس النقابة قد أعلن بالإجماع منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسمائهم على بعض جوائز الصحافة المصرية.

كما وجّه المجلس دعوة إلى الاتحادين العربي والدولي للصحفيين وجميع النقابات الصحفية العربية والدولية، لتقديم مذكرة رسمية مشتركة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والصحفيين على وجه الخصوص.