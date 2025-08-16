قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
وفد من الثقافة والمهن التمثيلية يزور نجوى فؤاد في منزلها بعد استغاثتها
رحيل صادم.. وفاة حنفي هليل نجم غزل المحلة بعد صراع مع المرض
أخبار البلد

بالشموع.. رسالة وفاء من الصحفيين المصرية لشهداء المهنة الفلسطينيين| صور

وقفة بالشموع داخل مقر الصحفيين المصرية
وقفة بالشموع داخل مقر الصحفيين المصرية
عبد الوكيل ابو القاسم

أشعل الصحفيون المشاركون في فعالية اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية الذي نظمته نقابة الصحفيين المصرية، الشموع، معلنين التضامن الكامل مع أسر شهداء الصحافة الفلسطينية الذين ضحوا بحياتهم خلال تغطيتهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاءت هذه المبادرة ضمن فعاليات اليوم التضامني مع الصحافة الفلسطينية، الذي احتضنته القاعة الرئيسية بالدور الرابع بمقر النقابة، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية، إلى جانب ضيوف من دولة فلسطين.

وتحوّل الطابق الرابع إلى مساحة توثيقية وشهادية، إذ عُلِّقت صور ضحايا الإبادة والتجويع من أبناء غزة، إلى جانب صور الصحفيين الذين اغتالهم الاحتلال أثناء أداء عملهم. وتزينت الجدران بشعارات بارزة من بينها: "لن يسكتوا صوت الحقيقة"، "المجد للشهداء"، "أوقفوا العدوان الصهيوني"، و"لا للتهجير ولا للتوطين".

وتنوعت فعاليات اليوم ما بين تكريم شهداء الصحافة الفلسطينية، وعرض فيلم حول سياسة التجويع، ومعرض صور توثيقية، وإلقاء شهادات حية من داخل غزة، بالإضافة إلى كلمات نقابيين عرب ودوليين أكدوا فيها دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لمحاولات إسكات صوت الحقيقة.

وكان مجلس النقابة قد أعلن بالإجماع منح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة لهذا العام، وإطلاق أسمائهم على بعض جوائز الصحافة المصرية.

كما وجّه المجلس دعوة إلى الاتحادين العربي والدولي للصحفيين وجميع النقابات الصحفية العربية والدولية، لتقديم مذكرة رسمية مشتركة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والصحفيين على وجه الخصوص.

