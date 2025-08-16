قمة أفريقيا 2025 | رؤية جديدة في ظل التحول الاقتصادي والتكنولوجي

أعلنت فاينانشال تايمز عن النسخة الثانية عشرة من قمة أفريقيا، المزمع انعقادها يومي 21 و22 أكتوبر 2025 في فندق ذا بينينسولا بلندن. تحت شعار "أفريقيا في عالم متغيّر"، تجمع القمة قادة دول أفريقية وصانعي سياسات ومديرين تنفيذيين لمناقشة دور القارة في ظل التحديات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية.

تشمل قائمة المتحدثين شخصيات بارزة مثل محمود علي يوسف من الاتحاد الأفريقي ورونالد لامولا من جنوب أفريقيا. تتناول القمة موضوعات حيوية، منها الجغرافيا السياسية، الطاقة، والتكنولوجيا، مع التركيز على الابتكار كوسيلة لتحويل الاقتصادات الأفريقية.

في ظل التحديات الكبيرة، مثل التغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية، تبرز القمة فرصًا جديدة في المجالات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والمعادن. قال ديفيد بيلينغ، محرر شؤون أفريقيا، إن القمة تمثل منصة حيوية لاستكشاف دور أفريقيا في عالم سريع التغير.

مع استضافتها في لندن، تعد القمة فرصة لبناء جسور بين أفريقيا والعالم، وتوفير وصول مباشر للمستثمرين العالميين وفاعلي التنمية.