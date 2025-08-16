قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور
وزير السياحة عن فيديو المتحف المصري الكبير: مش حاجة حلوة أجيبله شوكولاتة
دوري Nile.. شوط أول سلبي بين سموحة وغزل المحلة ‏
شوط أول سلبي بين الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 .. تفاصيل
والد أنغام: هتخرج من المستشفى بكره أو بعده والحالة في تحسن الحمد لله| خاص
موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس
مش أنا خالص| عمرو دياب يثير تفاعل جمهوره بتصريح مفاجئ بسبب خطفوني
اتجاه ميدان لبنان | أجنبية مخمورة تتسبب في حالة رعب أعلى المحور
الأهلي يخسر أمام كييل الألماني ويكتفي بالمركز الرابع في كأس الأبطال الدولية لليد
أمل جديد .. مبادرة لدعم الأسر بالمنوفية تنفذها مؤسسة أبو العينين | تفاصيل
نجوى فؤاد: لم أعتزل الفن ولهذا السبب ابتعدت عنه في الفترة الأخيرة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن الجميل: مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بالتعاون مع الغرف التجارية ناجحة ولصالح المواطنين

رجل الاعمال أيمن الجميل
رجل الاعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة تخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية، هى مبادرة إيجابية وتكافلية ناجحة وتصب فى صالح المواطنين ، كما تكشف بوضوح مدى حرص الحكومة والأجهزة التنفيذية على التخفيف عن المواطنين آثار التضخم العالمي الناتج عن الأزمات والحروب السياسية والاقتصادية ، كما تمثل من ناحية أخرى استجابة واضحة وسريعة لاحتياجات المواطنين في ظل الضغوط المعيشية وارتفاع الأسعار العالمية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن من أهم مميزات مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع بالتعاون مع الغرف التجارية، أنها قابلة للنمو والتوسع باعتبارها مبادرة مجتمعية، تعكس التعاون بين مختلف قطاعات المجتمع ودعم القطاع الخاص لتوجهات الدولة المصرية لصالح المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو السير فى مسارات تطبيقية مع كل نجاح يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مع الأخذ فى الاعتبار، أنه ضروريا أن ينتهى برنامج الإصلاح الاقتصادي بالكامل حتى يشعر المواطنون بآثاره ، وإنما يمكن بالتعاون بين مختلف قطاعات الدولة وخصوصا القطاع الخاص والحكومة أن يتم ترجمة مراحل الإصلاح الاقتصادي ونجاحاته على الأرض بما ينعكس على الأسعار ليشعر المواطنون بالفعل بمعنى الإصلاح الاقتصادي

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن المبادرة تحقق العدالة الاجتماعية فى جوهرها وتلقى القبول المتزايد بين مختلف مجالات الإنتاج ، لأن المبادرة لا تستهدف أن يتبرع المنتجون للمواطنين ولا تستهدف أن يتنازل الصناع وأصحاب السلاسل التجارية عن كامل أرباحهم ، بل إن المبادرة تقول لمجتمع الأعمال والمنتجين حافظوا على مكاسبكم وأرباحكم ولكن لا تبالغوا فيها من ناحية ويمكن أن تخفضوا هامش الربح لدعم المواطنين والقدرة الشرائية بما ينعكس مجددا على تعافى الاقتصاد وقدرة المواطنين على شراء السلع.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن التخفيضات لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، ولا على المجمعات التابعة لشركات قطاع الأعمال ، فهناك شركات متعددة وكبيرة متخصصة فى إنتاج الملابس والأجهزة الكهربائية والأحذية والحقائب، والأجهزة المنزلية، وحتى السيارات، بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 5% إلى 50%، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، خاصة مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس وزيادة متطلبات الأسر المصرية في هذه الفترة، مشيرا إلى أن المبادرة تشهد توسعًا ملحوظًا بشكل يومي، حيث تنضم محال جديدة ومنتجون جدد فى جميع المحافظات إلى المبادرة، مما يساهم في اتساع قاعدة السلع والخدمات المخفضة، ويحقق الهدف الأساسي وهو شعور المواطنين بنتائج الإصلاح الاقتصادي

أيمن الجميل رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| سبب غريب وراء ظهور بقع بيضاء على الأظافر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات على الفطار؟

إلهام شاهين

إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

التسمم

لو تسممت من الأكل.. 3 خطوات يجب اتباعها لإنقاذك قبل الوصول للمستشفى

بالصور

جلسة تحفيزية لـ خالد فتحي مع منتخب ناشئي اليد قبل مواجهة آيسلندا بالمونديال ..صور

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
منتخب الناشئين

علامات تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. انتبه لهذه الأعراض الخطيرة

علامات الإصابة بجرثومة المعدة
علامات الإصابة بجرثومة المعدة
علامات الإصابة بجرثومة المعدة

قبل انطلاقه بساعات .. مي فاروق تشارك جمهورها بروفات حفلها بمهرجان قرطاج الدولي

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

زيادة الإنتاجية.. أسباب مهمة لتركيب التكييف في مكان العمل

التكييف
التكييف
التكييف

فيديو

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

ايمان عبد اللطيف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

بوسي الاسد

متصورة في غرفة نومي.. تفاصيل اعترافات بوسي الأسد

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد