منتخب مصر لكرة السلة يتصدر مجموعته في الأفروباسكت بعد الفوز على أوغندا

اختتم منتخب مصر لكرة السلة للرجال مشواره في دور المجموعات ببطولة الأفروباسكت المقامة حاليًا في أنجولا بتحقيق انتصار جديد على حساب منتخب أوغندا بنتيجة 77 – 64، ليواصل الفريق الوطني سلسلة انتصاراته ويحسم صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

المباراة جاءت قوية ومتكافئة في بدايتها، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم مصر 18 – 17، ثم واصل الفراعنة تفوقهم في الفترة الثانية لينهوها بفارق نقطة واحدة 34 – 33.

ومع انطلاق الفترة الثالثة، نجح لاعبو المنتخب الوطني في توسيع الفارق لتصبح النتيجة 55 – 45، قبل أن يحسموا اللقاء لصالحهم في النهاية بنتيجة 77 – 64.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعد أن استهل مشواره بالفوز على مالي، ثم تغلب على السنغال في الجولة الثانية، ليؤكد أحقيته بالصدارة عقب التغلب على أوغندا.

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث دور الـ16 بحثًا عن مقعد في دور الثمانية.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلًا من: عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبد الناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، وأحمد أبو العلا.

ويقود المنتخب الجهاز الفني بقيادة محمد الكرداني مديرًا فنيًا، يعاونه كل من محمد سليم، رامي جنيدي، أحمد الجارحي، إلى جانب سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى مسؤول الاستشفاء، والسيد علي منسقًا إعلاميًا للمنتخبات المصرية.

بهذا التأهل المباشر لربع النهائي، يواصل منتخب مصر لكرة السلة مشواره بثبات في البطولة، ساعيًا إلى استعادة أمجاده القارية والتتويج بلقب طال انتظاره.