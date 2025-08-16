قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور
تفاصيل صادمة لغرق مدير تصوير شهير في الساحل الشمالي
أخي وصديقي العزيز..ياسر جلال ينعى تيمور تيمور
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات غدًا.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
ندعو لك بالشفاء والعودة سريعًا.. شريف عامر يدعم أنغام بهذه الكلمات
بثنائية كين ودياز.. بايرن ميونخ بطلا للسوبر الألماني للمرة الـ11 في تاريخه
الدوري الإسباني.. برشلونة يهزم مايوركا بثلاثية في مستهل حملة الدفاع عن اللقب
شاب يتحرش بفتاة داخل أتوبيس عام في وسط البلد ويقفز من النافذة
تعليق مؤثر من نجوى فؤاد بعد زيارة وفد المهن التمثيلية في منزلها .. خاص
الزمالك ضد المقاولون .. الفارس الأبيض يفشل فى خطف الذئاب ويتعادلان سلبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لكرة السلة يتصدر مجموعته في الأفروباسكت بعد الفوز على أوغندا

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة
إسلام مقلد

اختتم منتخب مصر لكرة السلة للرجال مشواره في دور المجموعات ببطولة الأفروباسكت المقامة حاليًا في أنجولا بتحقيق انتصار جديد على حساب منتخب أوغندا بنتيجة 77 – 64، ليواصل الفريق الوطني سلسلة انتصاراته ويحسم صدارة المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة.

المباراة جاءت قوية ومتكافئة في بدايتها، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم مصر 18 – 17، ثم واصل الفراعنة تفوقهم في الفترة الثانية لينهوها بفارق نقطة واحدة 34 – 33.

ومع انطلاق الفترة الثالثة، نجح لاعبو المنتخب الوطني في توسيع الفارق لتصبح النتيجة 55 – 45، قبل أن يحسموا اللقاء لصالحهم في النهاية بنتيجة 77 – 64.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعد أن استهل مشواره بالفوز على مالي، ثم تغلب على السنغال في الجولة الثانية، ليؤكد أحقيته بالصدارة عقب التغلب على أوغندا.

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، بينما يخوض أصحاب المركزين الثاني والثالث دور الـ16 بحثًا عن مقعد في دور الثمانية.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلًا من: عمرو الجندي، عمر طارق، إيهاب أمين، يوسف أبو شوشة، آدم موسى، ياسين نصر، يوسف باترك، خالد عبد الناصر، محمد طه، إبراهيم زهران، أنس أسامة، وأحمد أبو العلا.

ويقود المنتخب الجهاز الفني بقيادة محمد الكرداني مديرًا فنيًا، يعاونه كل من محمد سليم، رامي جنيدي، أحمد الجارحي، إلى جانب سامح صلاح مديرًا إداريًا، إسلام جمعة طبيبًا، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، محمد جمال مدرب أحمال، علي موسى مسؤول الاستشفاء، والسيد علي منسقًا إعلاميًا للمنتخبات المصرية.

بهذا التأهل المباشر لربع النهائي، يواصل منتخب مصر لكرة السلة مشواره بثبات في البطولة، ساعيًا إلى استعادة أمجاده القارية والتتويج بلقب طال انتظاره.

منتخب مصر لكرة السلة منتخب مصر كرة السلة بطولة الأفروباسكت الأفروباسكت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار النوم .. 10 أدعية نبوية حصن بها نفسك ولا تتركها ليلا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: التوكل على الله عمل قلبي لا يراه الناس

التصوير الفوتوغرافي

ما حكم العمل في التصوير الفوتوغرافي؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة
سموحة و غزل المحلة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام
فوائد شرب عصير البطيخ بانتظام

هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا

علاج الكرش وإنقاص الوزن
علاج الكرش وإنقاص الوزن
علاج الكرش وإنقاص الوزن

علامات الخطر .. أعراض تؤكد مرضك بالاكتئاب وليس مجرد حزن

مرض الاكتئاب
مرض الاكتئاب
مرض الاكتئاب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد