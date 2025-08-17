قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أطنان من المواد الغذائية والمياه تحملها شاحنات المساعدات لقطاع غزة
وطائف متاحة في وزارة الكهرباء.. اعرف الشروط والتفاصيل
مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوى الغربي بأسيوط
لا يصلح فيه الادعاء.. علي جمعة يكشف كيف يكون التوكل الصحيح على الله
قرار عاجل يطبق بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد حفاظاً على المال العام
طقس اليوم | الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن
حكم الصلاة بقراءة الفاتحة فقط دون سورة بعدها .. اعرف رأي الفقهاء
تسجيلات حاليفا تهز إسرائيل.. اتهامات مباشرة لنتنياهو وتحذيرات من "فشل الحكومة"
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة |الطلاب يؤدون اللغة الثانية والتربية الوطنية اليوم
قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم
بدون كيماويات .. 3 طرق طبيعية للتخلص من النمل
أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

هكذا تواجه تورّم الساقين في الصيف .. اعرف الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة

هكذا تواجه تورم الساقين في الصيف .. اعرف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة
هكذا تواجه تورم الساقين في الصيف .. اعرف الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة
عبد الفتاح تركي

يعد تورم الساقين من المتاعب الصحيّة الشائعة خلال فصل الصيف، فكيف يمكن مواجهته؟ ومتى يجب استشارة الطبيب؟

تورم الساقين في الصيف

للإجابة عن هذين السؤالين، قال المعهد الاتحادي للصحة العامة في ألمانيا إنه في الطقس الحار يحتاج الجسم إلى تبريد نفسه من أجل الحفاظ على درجة حرارة داخلية تبلغ 37 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن إحدى الاستراتيجيات، التي يستخدمها الجسم، تتمثل في إطلاق الحرارة عبر الجلد. وللقيام بذلك، تتمدد الأوعية الدموية، مما يسمح بتدفق المزيد من الدم من داخل الجسم إلى الأطراف.

6 خطوات فعالة للتخلص من حب الشباب أعلى الساقين

ومع ذلك، يؤدي تمدّد الأوعية الدمويّة إلى انخفاض ضغط الدم، ما يعوق تدفق السوائل الوعائية، وبسبب الجاذبية، يكون هذا أكثر وضوحًا في الساقين؛ إذ تُصاب القدمان والساقان بتورم وثقل.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتورم الساقين

أضاف المعهد أن الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بتورم وثقل الساقين هم: 

  • كبار السن
  • الحوامل
  • الأشخاص، الذين يعانون من زيادة الوزن
  • المدخنين
  • أي شخص يجلس كثيرا (على مكتب مثلا)

رفع الساقين

وعن كيفية مواجهة تورم وثقل الساقين، أوضح المعهد أنه ينبغي رفع الساقين؛ حيث تُسهّل هذه الوضعية تصريف السوائل الوعائية المتراكمة.

كل ما تريد معرفته عن ثقل الساقين.. الأعراض وطرق العلاج

كما تعد ممارسة الرياضة مفيدة أيضًا؛ لأنها تُنشط الدورة الدموية، ولهذا الغرض يمكن ممارسة المشي أو السباحة أو صعود الدرج بدلًا من المصعد، ومن التدابير المفيدة أيضًا حمامات القدم الباردة وكمادات باطن الساق وارتداء جوارب ضاغطة، والتي تدعم وظيفة الأوردة.

استشر طبيبًا

وأشار المعهد إلى أن تورم الساقين قد ينذر بحالة طبية خطيرة مثل الخثار الوريدي، والذي يحدث عندما تسد جلطة دموية أحد الأوعية الدموية، الأمر الذي يشكل خطرا جسيما.

طرق للتخلص من دوالي الساقين

لذا يجب على أي شخص يلاحظ تغير لون أسفل ساقه أو قدمه إلى الأزرق أو الأحمر استشارة الطبيب فورًا، وينطبق هذا أيضًا إذا كان موضع التورم دافئًا أو مؤلمًا أو مُؤثرًا على ساق واحدة فقط.

