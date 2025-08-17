خلال ساعات.. الأهلي يُنهي ملف حقوق رعاية إمام عاشور

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك 3 أندية لها حق رعاية في إمام عاشور من قيمة شراء الأهلي لعقد اللاعب من ميتيلاند الدنماركي، وهي حرس الحدود وغزل المحلة والزمالك.

وقال عبر برنامجه بلس 90 عبر شاشة قناة النهار الفضائية: الأهلي اتفق مع ميتيلاند أن يتم تقسيم الـ5% حق الرعاية، وتم تقسيط الصفقة على قسطين، وتم تسديد القسط الأول. وإجمالي الرقم طبقا للقسط الأول 83 ألف دولار يتم تحويلهم للأندية التي لها حقوق رعاية في إمام عاشور.

وأضاف: هناك "سيستم" يتم تسديد عليه تلك الأموال وكان مغلقاً وقتها، والأهلي قام بتسديد المبلغ كاملا لـ اتحاد الكرة، والذي لم يبلغ الأندية بدفع المقابل المالي.

وواصل: الجزء الثاني، كان من المفترض أن يتم دفعه في يناير، والأهلي لم يسدد لأن السيستم كان مغلقًا، وتم تغريم الأهلي حوالي 1500 دولار هي قيمة الفائدة على المبلغ.

وأكمل: الأهلي يسدد حقوق الرعاية ويخصمها من القسط الثاني الذي سيتم تسديده لميتيلاند الدنماركي.

وتابع: الأهلي سوف يسدد القسط الثاني خلال يومين على أقصى تقدير وسوف يدفع على السيستم وفي حالة كان مغلقا سوف يتم تسديده لاتحاد الكرة، والموضوع سينتهي خلال 48 ساعة.