جدل التحكيم مستمر .. لجنة الحكام تراجع قرارات مباراة بيراميدز والإسماعيلي

أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك حالة رضا داخل لجنة الحكام عن تصرف أمين عمر، حكم مباراة بيراميدز والإسماعيلي، تجاه كرونسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، ومنحه البطاقة الحمراء بسبب اعتراضه المبالغ فيه، خاصةً أنها ليست المرة الأولى، حيث يثير كل مباراة جدلًا بتصرفاته.

وقال عبر برنامجه "بلس 90" على شاشة قناة النهار الفضائية:

"ما فعله أمين عمر هو القرار الصحيح، لأن اعتراضه مبالغ فيه للغاية، ودائم الاحتجاج على أي لعبة داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف: "لجنة الحكام تسلمت شكوى الأهلي ضد محمد معروف، وستنتظر الاطلاع على تقرير الحكم وسبب رفع الإنذار الثاني في وجه محمد هاني أمام فاركو، والطرد بعد ذلك أثناء خروجه من الملعب".

وتابع: "اللجنة، بالرغم من رضاها عن إدارة معروف للمباراة تحكيميًا، هناك بعض الحالات التي سيتم مناقشتها عند المحاضرة بعد انتهاء الجولة الثانية".

وأكمل: "اتحاد الكرة لا يزال ينتظر تسلم طلب الأهلي لاستقدام حكام أجانب أمام بيراميدز في الجولة الخامسة، وتسديد المستحقات الخاصة بالطاقم قبل عشرة أيام من المواجهة".

وأتم: "أوسكار رويز، رغم عدم تلقي الضوء الأخضر للتحرك بشأن التحكيم الأجنبي، إلا أنه بدأ في استطلاع رأي بعض رؤساء لجان التحكيم في الدول الأوروبية، لحين إرسال المخاطبات الرسمية من اتحاد الكرة".