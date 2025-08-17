قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء يوم الأحد بداية الأسبوع .. ردّده يطمئن بالك
اليوم .. السكة الحديد تستعد لتسيير القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين
هل تعلم ماذا يقول لك الله إذا قلت هذا الدعاء؟ .. كنوز ربانية
تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟
المقاولون العرب يثبت قوته أمام الزمالك: تصريح مثير من محمد مكي
متحدث الوزراء: تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات وفق معايير جديدة | تفاصيل
نتنياهو يشترط إطلاق جميع الأسرى دفعة واحدة ويغلق باب التسوية مع حماس
بعد شائعة وفاتها.. عفاف شعيب تطالب بوقف انتحال شخصيتها على السوشيال ميديا
أول تعليق من الفنان حمدي إسماعيل بعد خروجه من العناية المركزة | ماذا قال؟
الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو
هل يتسلّم المُستأجرون الوحدات الجديدة قبل الفترة الانتقالية؟.. متحدث الوزراء يكشف
رياضة

جدل التحكيم مستمر .. لجنة الحكام تراجع قرارات مباراة بيراميدز والإسماعيلي

رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام أن هناك حالة رضا داخل لجنة الحكام عن تصرف أمين عمر، حكم مباراة بيراميدز والإسماعيلي، تجاه كرونسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، ومنحه البطاقة الحمراء بسبب اعتراضه المبالغ فيه، خاصةً أنها ليست المرة الأولى، حيث يثير كل مباراة جدلًا بتصرفاته.

وقال عبر برنامجه "بلس 90" على شاشة قناة النهار الفضائية:
"ما فعله أمين عمر هو القرار الصحيح، لأن اعتراضه مبالغ فيه للغاية، ودائم الاحتجاج على أي لعبة داخل المستطيل الأخضر".

وأضاف: "لجنة الحكام تسلمت شكوى الأهلي ضد محمد معروف، وستنتظر الاطلاع على تقرير الحكم وسبب رفع الإنذار الثاني في وجه محمد هاني أمام فاركو، والطرد بعد ذلك أثناء خروجه من الملعب".

وتابع: "اللجنة، بالرغم من رضاها عن إدارة معروف للمباراة تحكيميًا، هناك بعض الحالات التي سيتم مناقشتها عند المحاضرة بعد انتهاء الجولة الثانية".

وأكمل: "اتحاد الكرة لا يزال ينتظر تسلم طلب الأهلي لاستقدام حكام أجانب أمام بيراميدز في الجولة الخامسة، وتسديد المستحقات الخاصة بالطاقم قبل عشرة أيام من المواجهة".

وأتم: "أوسكار رويز، رغم عدم تلقي الضوء الأخضر للتحرك بشأن التحكيم الأجنبي، إلا أنه بدأ في استطلاع رأي بعض رؤساء لجان التحكيم في الدول الأوروبية، لحين إرسال المخاطبات الرسمية من اتحاد الكرة".

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم.. تراجع جديد وعيار 21 يخسر 500 جنيه من أعلى قيمة

اللواء مدحت قريطم

مش هتسوق تاني .. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف مفاجأة عن قواعد المرور

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

الأجهزة الأمنية

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة نزيل بقسم شرطة بالجيرة

أذكار المساء

أذكار النوم .. 10 أدعية نبوية حصن بها نفسك ولا تتركها ليلا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: التوكل على الله عمل قلبي لا يراه الناس

التصوير الفوتوغرافي

ما حكم العمل في التصوير الفوتوغرافي؟ أمين الفتوى يجيب

بالصور

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تخطف الأنظار على البحر

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ايمان عبد اللطيف

بدء الدراسة في هذا الموعد وقرارات هامة قبل العام الدراسي الجديد

ايمان عبد اللطيف

حقيقة القبض على شبكة لتجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا

ايمان عبد اللطيف

ماذا سيحدث للمستأجر إذا رفض إخلاء شقته؟

واقعة سرقة شاب الأميرية

صاحب واقعة سرقة المحمول في الأميرية: الناس طبطبوا على الحرامي

