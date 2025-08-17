اليوم .. السكة الحديد تستعد لتسيير القطار الخامس ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين

تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر لانطلاق القطار الخامس ضمن رحلات برنامج العودة الطوعية للأشقاء السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم، اليوم الأحد، عبر خطوط السكك الحديدية من القاهرة إلى أسوان.

وذكرت الهيئة أن القطار سيواصل مساره إلى أسوان لنقل المسافرين، ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية لتأمين انتقالهم.

وأكدت الهيئة أن برنامج الرحلات يأتي لتلبية طلبات الراغبين في العودة، مع توفير الدعم والخدمات اللازمة للمسافرين على مدار الرحلة.

ويأتي ذلك في إطار جهود مصر لدعم الأشقاء السودانيين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.