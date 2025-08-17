​حملة لرفع الرمال من طريق شرم الشيخ - النفق

​نفذت مدينة أبو زنيمة حملة لإزالة الكثبان الرملية من الطريق القديم الواصل بين شرم الشيخ والنفق، وتحديدًا في المناطق المجاورة لمدينة أبو زنيمة وقرية غرندل ومنطقة وادي نال.

تأتي هذه الحملة ضمن توجيهات اللواء خالد مبارك لمواجهة الآثار السلبية للرياح على الطرق، والتي تتسبب في تراكم الرمال، مما يعيق حركة المرور ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث، خاصة في المنحنيات الخطرة.

​وتقوم فرق العمل باستخدام المعدات اللازمة لإزالة الرمال من جانبي الطريق، وأحيانًا من منتصفه، لضمان سلامة المواطنين وحركة السيارات القادمة والمغادرة من وإلى محافظة جنوب سيناء.

​وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تتم بشكل دوري، خصوصًا مع تزايد سرعة الرياح التي تشهدها مدن خليج السويس والمناطق الجبلية في جنوب سيناء.