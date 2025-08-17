كاتب صحفي: على الولايات المتحدة وقف الحرب.. وترامب قادر على لجم نتنياهو

طالب الكاتب الصحفي جميل عفيفي الإدارة الأمريكية بلعب دور فاعل في وقف العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، محمّلًا واشنطن مسؤولية رئيسية في منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأشار عفيفي، في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، إلى أن الدور الأمريكي يظل حاسمًا، خاصة في ظل ما وصفه بـ"التباين بين التصريحات الرسمية الأمريكية والواقع الفعلي على الأرض"، حيث تستمر المجازر اليومية بحق المدنيين في غزة دون تدخل حاسم.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك القدرة السياسية على إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وقف الحرب، كما يسعى ترامب لإحلال السلام في عدة مناطق ساخنة بالعالم، منها روسيا وأوكرانيا وجورجيا وأرمينيا، مضيفًا: “لماذا لا يمتد هذا السعي إلى غزة؟”.