خبير: تحول في الرأي العام الأمريكي ضد سياسات إسرائيل ونتنياهو

أكد الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية وجود تحول واضح في الرأي العام الأمريكي تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة، استنادًا إلى نتائج أحدث استطلاعات الرأي الصادرة عن مراكز بحثية كبرى، والتي أظهرت تراجعًا في التأييد لسياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خاصة بين فئة الشباب الأمريكي.

وأوضح خبير السياسات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيو"ز"، أن الفلسطينيين أصبحوا اليوم ضحايا مذابح ممنهجة تُنفذها إسرائيل دون رحمة أو وازع إنساني، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعمد منع وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد أن هذا التحول في المزاج الأمريكي قد يؤدي إلى ضغوط سياسية أكبر على إسرائيل، خصوصًا في ظل الانكشاف الأخلاقي لحكومتها أمام العالم.