مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بالقليوبية

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وأخرى سوزوكى بطريق بنها كفر شكر أمام قرية أبو فرج، دائرة مركز شرطة بنها، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى سوزوكى بطريق بنها كفر شكر، مما أدى إلى وجود إصابات ووفيات وتعطيل حركة الطريق.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية والتحريات مصرع شخص وإصابة 6 أشخاص آخرين، نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى سوزوكى بطريق بنها كفر شكر أمام قرية أبو فرج اتجاه مدينة بنها.



وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم ورفع تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.