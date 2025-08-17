الحزن يسيطر على صبحي خليل في عزاء والدته بمسجد الحامدية الشاذلية

بدأ عزاء والدة الفنان صبحي خليل بمسجد الحامدية الشاذلية، في منطقة المهندسين، مساء اليوم الأحد، وحرص عدد من أصدقائه وزملائه من الوسط الفني وخارجه، على مواساته، وتقديم واجب العزاء له.

ورصدت عدسة “صدى البلد”، الفنان صبحي خليل في أثناء تلقيه العزاء، حيث بدت على وجهة علامات الحزن لحريل والدته.

وشيعت جنازة والدة صبحي خليل، صباح أمس في محافظة الغربية، حيث انهار الفنان وانخرط في البكاء أثناء دفنها.

وفاة والدة صبحي خليل

وكان الفنان صبحي خليل، أعلن خبر وفاة والدته، صباح أمس السبت.

ونشر الفنان صبحي خليل، صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، تجمعه بوالدته الراحلة، وعلق عيلها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله».