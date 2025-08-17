برلماني: قوة الدولة المصرية وسيادتها خط أحمر أمام أي تهديد إسرائيلي

قال النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة قوية وصلبة، وإن أي حديث عن "أحلام إسرائيل الكبرى" لا يعدو كونه أوهامًا لا أساس لها من الصحة.

وأكد نصار، في تصريح صحفي له اليوم، أن وجود الرئيس السيسي على رأس الدولة يمثل خطًا أحمر لأي جهة، ولن يسمح بالمساس بشبر واحد من أراضينا، أو التعدي على سيادتنا الوطنية.

وأضاف مجاهد نصار، أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته، مؤكدا أن التلاحم الوطني يظهر وقت الشدة، حيث يكون الملايين على قلب رجل واحد.

وأشاد بقدرات الجيش المصري، مشيرًا إلى أنه يمتلك عناصر مدربة بأعلى مستوى وتسليح حديث، ما يجعله من أقوى الجيوش في المنطقة، وذلك بفضل جهود التحديث الكبيرة منذ تولي الرئيس السيسي للحكم.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد عضو مجلس النواب، أن مصر ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن نحو 80٪ من المساعدات المقدمة للفلسطينيين جاءت من مصر.

وشدد النائب على أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار، وتهيئة المناخ لتحقيق حل الدولتين، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويبرز دور مصر المحوري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.