الإيجار القديم والورثة.. كيف تحصل على شقة بديلة من وزارة الإسكان؟| موعد التقديم والمستندات المطلوبة
مزودة بشاشة.. Meta تستعد للكشف عن نظاراتها الذكية الجديدة
الجيزة .. إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس
تشكيل الجولة الثانية من الدوري الممتاز .. زيزو يتصدر والقوة الهجومية للاتحاد السكندري تتألق
كواليس وتفاصيل 5 دقائق في مطاردة فتيات الواحات.. نص تحريات المباحث
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
برلمان

برلمانية: تحقيق أعلى فائض أولي يعكس قوة الاقتصاد الوطني

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

النائبة أمل سلامةأكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية أثبتت قوتها وصلابتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ونجحت في تحقيق إنجازات كبرى على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغ نحو ٦٢٩ مليار جنيه بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي، بزيادة قدرها ٨٠٪ عن العام السابق، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وكفاءة الإدارة المالية.

وأضافت سلامة، خلال تصريحات لها اليوم، أن الدولة لم تكتفِ بالإنجازات الاقتصادية فقط، بل أولت القطاع الصحي اهتماماً كبيراً من خلال علاج أكثر من ٨٠ ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢.٣ مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على صون حق المواطن في العلاج.

وفي قطاع التعليم، أوضحت أن الحكومة وفرت ١٦٠ ألف معلم جديد لسد العجز، بتكلفة بلغت ٤ مليارات جنيه، فضلاً عن تخصيص ٦.٢٥ مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية، بما يضمن توفير وجبات متكاملة للتلاميذ ويساهم في مكافحة سوء التغذية ودعم بناء الإنسان المصري.

وأشادت سلامة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على تحقيق التنمية الشاملة بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وشددت على أن ما تحقق من إنجازات يعكس أن مصر دولة قوية قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات، وتمتلك الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين.

النائبة أمل سلامة أمل سلامة عضو مجلس النواب فائض أولي الناتج المحلي

