برلمانية: تحقيق أعلى فائض أولي يعكس قوة الاقتصاد الوطني

النائبة أمل سلامةأكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية أثبتت قوتها وصلابتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ونجحت في تحقيق إنجازات كبرى على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغ نحو ٦٢٩ مليار جنيه بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي، بزيادة قدرها ٨٠٪ عن العام السابق، يعكس قوة الاقتصاد الوطني وكفاءة الإدارة المالية.

وأضافت سلامة، خلال تصريحات لها اليوم، أن الدولة لم تكتفِ بالإنجازات الاقتصادية فقط، بل أولت القطاع الصحي اهتماماً كبيراً من خلال علاج أكثر من ٨٠ ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتحمل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو ٢.٣ مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على صون حق المواطن في العلاج.

وفي قطاع التعليم، أوضحت أن الحكومة وفرت ١٦٠ ألف معلم جديد لسد العجز، بتكلفة بلغت ٤ مليارات جنيه، فضلاً عن تخصيص ٦.٢٥ مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية، بما يضمن توفير وجبات متكاملة للتلاميذ ويساهم في مكافحة سوء التغذية ودعم بناء الإنسان المصري.

وأشادت سلامة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في تحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة والتعليم، مؤكدة أن هذه التوجيهات تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على تحقيق التنمية الشاملة بالتوازي مع حماية الفئات الأكثر احتياجاً.

وشددت على أن ما تحقق من إنجازات يعكس أن مصر دولة قوية قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات، وتمتلك الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية للمضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويخفف الأعباء عن المواطنين.