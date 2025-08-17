برلمانية: تهجير الفلسطينيين جريمة ضد الإنسانية.. والموقف المصري يدافع عن الحقوق الأصيلة

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الموقف الحاسم الذي أعلنته مصر برفضها القاطع لأي مخططات إسرائيلية تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو تجديد لتاريخ طويل من الدفاع عن حقوق الشعوب، وتأكيد على أن الحق الإنساني والقانوني لا يسقط بالتقادم.

وقالت “سليم” إن ما يجري من محاولات لفرض التهجير القسري يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، حيث يُحرم الفلسطينيون من حقهم في البقاء على أرضهم والعيش بكرامة وأمان، مؤكدة أن مثل هذه المخططات ترقى لجرائم ضد الإنسانية وتستوجب محاسبة المسؤولين عنها.

وأضافت أن مصر بموقفها الثابت ترفع صوتها دفاعاً عن الضمير الإنساني، وترسل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن صمته مشاركة في الجريمة، داعية جميع الدول والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف هذه الانتهاكات وحماية حقوقه المشروعة في أرضه ودولته المستقلة.