نائبة: الاستفادة من التقنيات الحديثة تحسن جودة الخدمات للمواطنين

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم قدرات الشبكات، وتوسيع مناطق التغطية؛ تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها إمكانات الجيل الخامس، ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط الدولة للتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات وجذب المزيد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات.

وأشارت النائبة رحاب موسى إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة" القائمة على الحداثة والتطوير، مؤكدة أن الدوله تعمل علي توفير البيئة التي تواكب هذا التطور التكنولوجي الكبير.