بينهم أشرف زكي والسبكي.. نجوم الفن يواسون صبحي خليل في وفاة والدته| صور

بدأ عزاء والدة الفنان صبحى خليل مساء اليوم الأحد، في مسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء، ومواساة صبحي خليل في وفاة والدته، كان من بينهم، الفنان محمد الصاوي، والفنان محمود حجازي، والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والسبكي.

وشيعت جنازة والدة صبحي خليل، صباح أمس في محافظة الغربية، حيث انهار الفنان وانخرط في البكاء أثناء دفنها.

وفاة والدة صبحي خليل

وكان الفنان صبحي خليل، أعلن خبر وفاة والدته، صباح أمس السبت.

ونشر الفنان صبحي خليل، صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع “فيس بوك”، تجمعه بوالدته الراحلة، وعلق عيلها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله».