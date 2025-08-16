موعد ومكان عزاء والدة صبحي خليل

كشف الفنان صبحي خليل عن موعد ومكان عزاء والدته التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت.

وكتب صبحي خليل عبر حسابه الرسمي عبر خاصية الإستوري، معلقا: “العزاء غدا الأحد ١٧ / ٨ بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين”.

وشيعت جنازة والدة صبحي خليل صباح اليوم من محافظة الغربية وانهار الفنان صبحي خليل وانخرط في البكاء والدموع أثناء دفنها.

وفاة والدة صبحي خليل

واعلن صبحي خليل صباح اليوم خبر وفاة والدته ونشر الفنان صبحي خليل صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك تجمعه بوالدته الراحلة وكتب «إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله».

أحدث اعمال صبحي خليل

وشارك صبحي خليل فى ماراثون رمضان بمسلسل المداح .

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي ، محمود فارس ؤ و غيرهم كثير من النجوم .

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح



