شبيه زيزو يثير الجدل في تدريبات الزمالك.. من هو اللاعب هاني ياسر؟
اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا
حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق
فصل المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة في بولاق أبو العلا| فيديو
مخزن في عقار 5 طوابق.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا| فيديو
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا
بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
فن وثقافة

موعد ومكان عزاء والدة صبحي خليل

صبحي خليل
صبحي خليل
تقى الجيزاوي

كشف الفنان صبحي خليل عن موعد ومكان عزاء والدته التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت.

وكتب صبحي خليل عبر حسابه الرسمي عبر خاصية الإستوري،  معلقا: “العزاء غدا الأحد ١٧ / ٨ بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين”.

وشيعت جنازة والدة صبحي خليل صباح اليوم من محافظة الغربية وانهار الفنان صبحي خليل وانخرط في البكاء والدموع أثناء دفنها.

وفاة والدة صبحي خليل 

واعلن صبحي خليل صباح اليوم خبر وفاة والدته ونشر الفنان صبحي خليل صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك تجمعه بوالدته الراحلة وكتب «إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي في ذمة الله».

أحدث اعمال صبحي خليل

وشارك صبحي خليل فى ماراثون رمضان بمسلسل المداح .

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي ، محمود فارس ؤ و غيرهم كثير من النجوم .

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح


 

صبحي خليل وفاة والدة صبحي خليل عزاء والدة صبحي خليل

