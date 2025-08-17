خبير: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك نحو خمس مؤسسات دولية تصدر تقارير دورية حول معدلات النمو الاقتصادي للدول، من بينها مصر، مشيرًا إلى أن إحدى هذه المؤسسات أشادت بمرونة سعر الصرف المصري.

وأوضح بدرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز ولأول مرة حاجز الـ49 مليار دولار، بالتوازي مع تحسن الاستثمارات الأجنبية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضًا أوليًا بلغ 629 مليار جنيه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن معدلات التضخم تحتاج وقتًا أطول للتراجع، في ظل توجهات الحكومة نحو إطلاق مبادرات لخفض أسعار السلع الأساسية.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن وعي الشعب المصري أسهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات النمو وتعزيز الوضع الاقتصادي للدولة.