من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل.. 5 أرزاق تجعلك تندم

لاشك أن من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل يعد من الاستفسارات التي يبحث عنها البعض، أولئك الذين يؤخرون صلاة المغرب ، بسبب مشاغل الحياة وضيق الوقت بينها وبين صلاة العشاء والذي يسهل على من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل تضييعها، وحيث إن الصلاة من أركان الإسلام الخمسة، فنجده عز وجل يأمرنا بالمحافظة على الصلوات وتأمل خلقه وتدبر آياته في أكثر من موضع بالقرآن الكريم، وحيث إن صلاة المغرب تعد آخر صلوات النهار المكتوبة ، وهو الأمر الذي يطرح سؤال عن حكم من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل حتى لا يفوتك فضلها العظيم؟.

من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء

ورد في حكم من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل أن تأخير الصَّلاة إلى آخر وقتها هو ألّا تُصلّى الصَّلاة في أوّل وقتها بل في آخره، قبل انقضاء وقت الصَّلاة بزمنٍ يسيرٍ، وتأخير الصَّلاة إلى آخر وقتها إن كان لعُذرٍ -لمرض أو سفر أو ركوب أو خوف..... إلخ- فلا حرَج ولا إثم في تأخيرها.

أمَّا إن كان تأخيرها إلى آخر الوقت دون عُذرٍ فهو خِلاف الأولى؛ إذ إنَّ الأصل والأكمل والأفضل أداء الصّلاة على وقتها؛ لِما للمُسارعة في الخيرات وأداء العبادة من فضلٍ عند الله تعالى، كما جاء في قوله سبحانه: «...فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ...»،وقوله تعالى: «وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ».

ولِما كان عليه النَّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- وصحابته -رضي الله عنهم- من حرصٍ على أداء الصلّاة على وقتها. يُضاف إلى ما سبق ما كان لأداء الصَّلاة على وقتها من فضلٍ عند الله؛ فهي من أحبّ الأعمال إليه .

كما روى عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النَّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- قال: «سألت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال: الصّلاة على وقتها. قال: ثُمَّ أيُّ؟ قال: ثُمَّ بِرُّ الوالدَينِ. قال: ثُمَّ أيّ؟ قال: الجهادُ في سبيل الله. قال: حدثني بهِنَّ، ولو استزَدْتُه لزَادَني»، لأجل ذلك كلِّه كان الأوْلى والأكمل أداء الصّلاة على وقتها، غير أنَّ تأخيرها لآخر الوقت ليس حرامًا، لكنَّ اعتياده دون عُذرٍ قد يؤدّي إلى الحرام بترك صلاة الجماعة، والتَّكاسُل والتَّهاوُن في أداء الصَّلاة.

قضاء صلاة المغرب

تقضى صلاة المغرب الفائتة في وقت الصلاة التي تليها وهي صلاة العشاء، حيث يبدأ المصلي بصلاة العشاء ثم ينهيها ويبدأ بصلاة المغرب بعدها.

كيفية صلاة المغرب السنة والفرض

الفرض: يبدأ بالركعة الأولى: يفتتح المسلم صلاته بتكبيرة الإحرام، ثمّ يقرأ سورة الفاتحة وما تيسّر من آيات القرآن الكريم، ثمّ يركع، ثمّ يسجد السجدة الأولى والسجدة الثانية مع الفصل فيما بينهما بجلوس قصير، ثمّ يقف المصلي لأداء الركعة الثانية. الركعة الثانية: تصلى الركعة الثانية كما صُليت الركعة الأولى، ويزيد المصلي عليها بأن يقرأ التشهد بعد الجلوس من السجدة الثانية، ثمّ يقف لصلاة الركعة الثالثة. الركعة الثالثة: تصلى الركعة الثالثة كما صُليت الركعة الثانية مع قراءة التشهد والصلاة الإبراهيميّة، ويختم المصلي صلاته بالتسليم عن اليمين أولًا ثم عن الشمال.

متى ينتهي وقت صلاة المغرب

يمتدُّ وقتُ صلاةِ المغربِ إلى أن يَغيبَ الشفقُ الذي هو الحُمرةُ، وهو مذهبُ الحنابلة ، والظاهريَّة، وروايةٌ عن مالك، وهو قولُ الشافعيِّ في القديمِ ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ ، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ ،الأدلَّة من السُّنَّة، ما جاءعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: «وقتُ الظهرِ إذا زالتِ الشمسُ وكان ظلُّ الرَّجُلِ كطولِه، ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ العصرِ ما لم تَصفرَّ الشمسُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يَغِبِ الشفقُ...» .

ورد فيه عن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه: «أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاه سائلٌ يسأله عن مواقيتِ الصَّلاة، فلم يردَّ عليه شيئًا»... وفيه: «ثم أخَّرَ المغربَ حتى كان عندَ سقوطِ الشَّفقِ، ثم أخَّر العِشاءَ حتى كان ثُلُثُ الليلِ الأوَّلُ، ثم أصبح فدعَا السائلَ، فقال: الوقتُ بين هذَينِ» .

وقت صلاة المغرب

يبدأ وقت صلاة المغرب عند غروب الشمس، وقد أجمع علماء المسلمين على أنّ أول وقت لصلاة المغرب هو غروب الشمس، إلا أنهم اختلفوا حول تحديد أول وقت غروب الشمس، فمنهم من ربط أول وقت المغرب بسقوط قرص الشمس بالكامل، ومنهم من ربطه برؤية الكوكب الليلي أو النجم. أمّا الإمام الشافعي غيره فقد ربطوا وقت الغروب بحلول الظلام، واستدلوا على ذلك من الحديث: «إذا أقبل الليلُ من ها هنا، وأدبر النهارُ من ها هنا، وغربتِ الشمسُ، فقد أفطر الصائِمُ» [صحيح البخاري].

تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها من المستحب التعجيل في أداء صلاة المغرب في أول وقتها، حيث أورد النووي في شرحه لصحيح مسلم أنّ تعجيل صلاة المغرب لأول وقتها مجمع عليه، أمّا بالنسبة للأحاديث التي تضمنت تأخير صلاة المغرب إلى وقت سقوط الشفق فقد جاءت لتبيّن آخر وقت صلاة المغرب، وجواز تأخيرها بعذر.

صلاة المغرب

تعد صلاة المغرب هي واحدة من الصلوات الخمس المفروضة على المسلمين فرض عين، أي أنّها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ومكلف، حيث يؤثم تاركها، وهي الصلاة الرابعة المفروضة خلال اليوم، وأولى الصلوات المفروضة بعد دخول وقت الليل.

صلاة المغرب كم ركعة

يبلغ عدد ركعات صلاة المغرب ثلاث ركعات، وتشتمل هذه الركعات الثلاث على تشهد أوسط يلي أول ركعتين منها، وتشهد آخر يكون في نهاية الركعة الثالثة.

فضل صلاة المغرب في أول وقتها

-من يُصلي المغرب حاضرًا لن يدخل النار.

-سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب.

- صلاة المغرب هي آخر صلوات النهار ، كما أنها وتر النهار.

-طيب النفس وصفاؤها.

- حصد الحسنات ..صلاة المغرب في وقتها وفي جماعة لها فضل وثواب عظيم كما أنها من أسباب تحصيل الأجر الجزيل العظيم.

-الدعاء بعد صلاة المغرب مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب.