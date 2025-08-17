ادعولها.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام بعد إزالة جزء من البنكرياس

كشف الإعلامي محمود سعد تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد الجراحة التي أجرتها في ألمانيا وأزالت على إثرها جزء من البنكرياس.

وقال محمود سعد في فيديو مباشر عبر فيسبوك:" لغاية الآن أنغام عندها ألم شديد جدا في منطقة البنكرياس والمعدة، الجراحة كانت خطيرة ودقيقة جدا لكنها ناجحة والمشكلة الآن في التحاليل بعض الأرقام مسببة للقلق، ستجري تحاليل جديدة لتحديد إمكانية التدخل بشكل طبي غير جراحي بعدما امتنعت عن الطعام من شدة الألم، أنغام تطلب من الجمهور الدعاء في المرحلة المقبلة والإجراء الطبي سيتطلب مزيد من الوقت في المستشفى".



واستطرد محمود سعد قائلا:" أنغام في غرفتها ومعها أبنائها ومديرة أعمالها وبسمع صوتها بتتألم وأنا بكلمهم في التليفون وهي في مرحلة دقيقة.. وخروجها من المستشفى مسألة مؤجلة بسبب معاناتها من ألم شديد".



خضعت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

أُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الكيس عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.



ورغم ذلك، لاحظ الأطباء بأن الكيس زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي من الكيس بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.



كما نفت إدارة أنغام كل الشائعات التي ألمحت إلى أنها تعاني من أورام سرطانية أو مرض في الثدي، مؤكدة أن الوعكة متعلقة تحديدًا بالبنكرياس وهي ذات طابع طبي دقيق لا غير.