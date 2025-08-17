قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير التموين: مشروع المستودعات الاستراتيجية يعزز منظومة الأمن الغذائي

وزير التموين يجتمع مع حسن علام القابضة
وزير التموين يجتمع مع حسن علام القابضة
محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع المهندس حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، والمهندس عمرو علام، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المستودع الاستراتيجي العملاق بمحافظة الأقصر والذي سيخدم المحافظة وكذلك عدد من محافظات الصعيد.

جاء الاجتماع بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، و أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق على أن مشروع المستودعات الاستراتيجية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن توافرها للمواطنين على مدار العام وفي مختلف الظروف.

كما تمت مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع، خاصة ما يتعلق بدخول المرافق الأساسية، والحصول على التصاريح الإنشائية اللازمة، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ وخطط الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

وأشار وزير التموين إلى أن مشروع المستودعات الاستراتيجية يُعد من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تقليل حلقات التداول والحد من الفاقد في السلع، والحفاظ على جودتها، ودعم خطط الدولة نحو استدامة توافر السلع وتحقيق التوزيع العادل.

من جانبه، أكد حسن علام التزام الشركة الكامل بتنفيذ المشروع وفق أحدث النظم العالمية في التخزين والإدارة، مشددًا على أهمية إنجاز المشروع بمحافظة الأقصر كأحد النماذج الرائدة ضمن خطة الدولة لإنشاء عدد من المستودعات الاستراتيجية العملاقة على مستوى الجمهورية.

التموين التجارة الداخلية الأقصر الصعيد مشروع المستودع الاستراتيجي العملاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

ترشيحاتنا

هالة صدقي

بعد انتهاء تصوير مشاهدها.. هالة صدقي: the seven dogs نقله نوعيه في تاريخ السينما

أحمد سعد وشقيقه

دويتو على المسرح بين أحمد سعد وشقيقه عمرو في مهرجان مراسي

مريم الجندي

مريم الجندي: لجأت إلى مدرب حركة من أجل حكاية فلاش باك

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد