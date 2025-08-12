الهيئة العامة للرقابة المالية تنعى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق الدكتور علي المصيلحي

ببالغ الحزن والأسى، ينعى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المغفور له بإذن الله الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي انتقل إلى رحمة الله اليوم بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالعطاء في خدمة مصر وشعبها.

وأكد رئيس الهيئة أن الفقيد كان نموذجًا رفيعًا للمسؤول المخلص الذي وهب حياته للعمل العام، وأسهم بجهد وإخلاص في تطوير سياسات التموين والتجارة الداخلية.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون