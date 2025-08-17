غدًا.. انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بجنوب سيناء

أنهت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحان الدور الثاني للثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 – 2025 بشعبتيها العلمية والأدبية، والمقرر أن تنطلق غدا الإثنين، وسط استعدادات مكثفة.



وقال الدكتور أحمد بدير، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية ، إنه جرى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بمقر المنطقة بمدينة الطور، وتشكيل اللجنة الثلاثية الخاصة بالمتابعة الدورية لسير الامتحانات، وإعداد مراكز توزيع الأسئلة ومقرات اللجان الامتحانية واستراحات المعلمين المراقبين.



وأوضح مدير المنطقة الأزهرية في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني باغ 98 طالب وطالبة، بواقع 40 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، موزعين على 4 لجان، وهم " الطور، رأس سدر، شرم الشيخ، نويبع"، و58 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، موزعين على 7 لجان، وهم "الطور، رأس سدر، أبورديس، سانت كاترين، شرم الشيخ، دهب، نويبع".



وأكد أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لبداية امتحانات الدور الثاني والتي تستمر على 9 أيام، اعتبارًا من غدا الإثنين حتى الثلاثاء الموافق 26 من أغسطس الجاري.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على أهمية توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان، مع ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان.