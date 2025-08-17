وزير الآثار يكشف لـ صدى البلد عن سر الزخم السياحي في الساحل الشمالي

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، أن الوزارة أطلقت عدة حملات ترويجية أبرزها الآون لاين حقق مليون مشاهدة في 7 دول ، موضحا أن الحملات تتم دراستها بشكل دقيق وفقا لسلوكيات السائحين ورغباتهم.



أوضح وزير السياحة والآثار ، أن لدينا خطة تنشيط للسياحة من كل دولة مستهدفة،بالإضافة إلى الميزانية وخطوات التنفيذ والدعاية المشتركة ،لافتا لدينا خطة أخرى تتحدث عن المنتج السياحي وتنوعه وفقا لكل سوق سياحي .



وأكد الوزير في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الزخم السياحي في الساحل الشمالي الذى نشهده هذا الموسم من إشغالات قوية ،نتيجة إعداد مسبق على مدار العام بشكل مدروس ومخطط ،وكان لدينا معلومات حول جدول تشغيل الطيران على مدار الموسم من دول الخليج .



وكشف عن تدخله لـ حل مشكلة خاصة بإلغاء سفر سائحين إلى الساحل الشمالي نتيجة توقيتات تسير أحد رحلات الطيران ،وعلى الفور تم التنسيق مع وزير الطيران المدنى لإيجاد بديل.

