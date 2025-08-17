قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير السياحة والآثار يروي تفاصيل جديدة عن فيديو المتحف المصرى الكبير

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحي ، أن الفيديو المتداول على السوشيال ميديا بخصوص الترويج لـ المتحف المصرى الكبير ،الذى صممه أحد الشباب لايمت للوزارة بأى صلة .

المتحف المصرى الكبير 


وأوضح وزير السياحة والآثار لـ"صدى البلد، أن الفيديو المتداول للشاب الذى نشرة مأخوذ عن أحد فيديوهات ترويج المتحف المصري الكبير ونشرناه يوم 3 يوليو الماضي في النسخة الثانية من فيديوهات تسويق المتحف.


وأشار وزير السياحة والآثار ، إلى أننا نداعم المؤثرين الذين يعملون في ترويج السياحة، لافتا أن هناك من صنعوا أفلام وفيديوهات عن السياحة المصرية دون الاعتداء على حقوق الملكية.


يذكر أن أطلق شريف فتحي وزير السياحة والآثار ،حملة ترويجية سياحية تحت شعار "احنا مصر" والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز الوعي السياحي لدى كافة فئات الشعب المصري، وذلك اليوم الأحد بأحد فنادق القاهرة.

وأضاف وزير السياحة والآثار ، أن حملة احنا مصر تطلقها هيئة تنشيط السياحة ،على عدة فيديوهات على 3 مراحل مختلفة تستهدف بث الوعي الآثري والسياحي.
 

