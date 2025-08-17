عبدالرحمن علي أفضل جناح أيمن في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، جوائز الأفضل ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتوج منتخب ألمانيا بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 41/40، في مباراة مثيرة امتدت لرميات الترجيح.

وشهدت جوائز الأفضل تواجد عبدالرحمن علي لاعب منتخب مصر كـ أفضل جناح أيمن في البطولة.

وحصل منتخب مصر على المركز الخامس، بعد الفوز على أيسلندا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 33/31.

وخاض منتخب مصر مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 31-29 في ربع النهائي.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة، كل من، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، مصطفى عادل، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، كريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن أشرف، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.