سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
محافظة الجيزة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة
تقارير: حماس تدرس نقل الأسرى الإسرائيليين لمدينة غزة لربط مصيرهم بالتصعيد الإسرائيلي
أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة.. وأحكام الإفرازات بعد الحيض
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟
إلهام شاهين: وفاة تيمور تيمور صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج
خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو
ماذا حدث عند نزول آية الكرسي؟.. 5 مشاهد عجيبة لا يعرفها كثيرون
الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لغزل المحلة في الدوري
حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

عبدالرحمن علي أفضل جناح أيمن في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

عبد الرحمن علي
عبد الرحمن علي
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، جوائز الأفضل ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتوج منتخب ألمانيا بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 41/40، في مباراة مثيرة امتدت لرميات الترجيح.

وشهدت جوائز الأفضل تواجد عبدالرحمن علي لاعب منتخب مصر كـ أفضل جناح أيمن في البطولة.

وحصل منتخب مصر على المركز الخامس، بعد الفوز على أيسلندا في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بنتيجة 33/31.

وخاض منتخب مصر مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 31-29 في ربع النهائي.

وضمت القائمة النهائية لمنتخب مصر في البطولة، كل من، يوسف عبد الهادي، عمر فتحي، مصطفى عادل، عبد المالك محمود، محمد عدلان، يوسف عمرو، سيف جلال، كريم حمدي، عمر بركة، حازم الصباغ، زياد عواد، عبد الرحمن أشرف، أحمد حلمي، عادل أحمد، يحيى الكردي، حسين محمد، محمد إسماعيل، علي مدبولي، يوسف عبد الغني، وحمزة وليد.

وتقام البطولة تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بتنظيم من الشركة المتحدة للرياضة، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تنظم على الأراضي المصرية هذا العام، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

عبد الرحمن علي بطولة العالم لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليدد

