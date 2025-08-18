الغندور: حسام حسن سبب غلق إستاد القاهرة 10 أيام

كشف الإعلامي خالد الغندور، سبب غلق إستاد القاهرة 10 أيام خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن التوأم حسام وإبراهيم حسن وباقي أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، تابعوا أرضية ملعب ستاد القاهرة، وأنها سيئة وفي حالة استمرار إقامة مباريات الدوري عليها ستتسبب في مشاكل وإصابات للاعبي المنتخب سواء في التدريبات قبل مباراة إثيوبيا أو أثناء اللقاء.

وأضاف:"التوأم حسام وإبراهيم حسن، تواصلا مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وطلبوا منه منع إقامة أي مباريات على ستاد القاهرة، وسرعة صيانة أرضية الملعب قبل معسكر المنتخب الذي ينطلق يوم ١ سبتمبر المقبل، استعدادا لمباراة إثيوبيا المحدد لها ٥ من الشهر ذاته".

واختتم:"هاني أبو ريدة، أرسل خطابا رسميا إلى وزير الشباب والرياضة، طلب فيه سرعة غلق ستاد القاهرة قبل معسكر منتخب مصر".